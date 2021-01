Televisiepresentator Danny Ghosen even aangehouden en snel weer vrijgelaten tijdens opname

Televisiepresentator Danny Ghosen is dinsdagavond formeel aangehouden. Na kort overleg met de hulpofficier van Justitie werd hij in vrijheid gesteld. Ghosen volgde persfotograaf Joey Bremer voor het NPO2-programma Danny's Wereld.

De aanhouding was op de Beijerlandselaan op Rotterdam-Zuid. Ghosen was op straat een interview met één van de jongeren aan het afnemen toen opeens de ME opdook. Ghosen zou als journalist niet herkenbaar genoeg zijn geweest. "Achteraf zei de politie dat de aanhouding onterecht was", zegt Bremer.

"Ik ben blij dat ik weer vrij ben. Ik ben stevig geschrokken", vertelt Ghosen. "Ik denk dat de politie onder grote druk en stress staat. Dat snap ik wel."