Politie weet nieuwe rellen in Rotterdam te voorkomen, maar dat had wel een prijs

Door ervoor te zorgen dat er geen grote groep relschoppers kon ontstaan die niet meer in toom te houden was, controleerden agenten op grote schaal op de coronaregel van maximaal twee personen bij elkaar. Dat had succes maar dit had wel een prijskaartje: De politie had z'n inzet verdrievoudigd.

Uiteindelijk arresteerde de politie toch nog 33 personen. De meeste voor het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs, anderen voor het niet naleven van de twee-persoonscoronaregel. Onder de arrestanten was tv-presentator Danny Ghosen. Na kort overleg met de hulpofficier van Justitie werd hij in vrijheid gesteld. Ghosen volgde persfotograaf Joey Bremer voor het NPO2-programma Danny's Wereld.

Danny Ghosen tijdens zijn aanhouding (Bron: JBMedia)

RET-bussen stonden klaar

De schade bleef beperkt tot een aantal abri's dat vernield werd. Achter de Beijerlandselaan is de ME even in actie geweest. Charges heeft de Mobiele Eenheid niet hoeven voeren. Op de achtergrond had de politie bussen van de RET klaarstaan om eventuele grote aantallen arrestanten te kunnen vervoeren. "Het was redelijk rustig,'' vertelde een politiewoordvoerder. ''Dat komt door de maximale inzet. We zijn vanaf het begin gaan waarschuwen. Dat werkt. De groepen die voor problemen konden zorgen zijn weggegaan." De politie en ME bleven paraat op Rotterdam-Zuid.

Bescherming kapperszaak niet getolereerd

De politie maakte geen uitzondering wat betreft het naleven van de coronamaatregels, Een vriendengroep had zich verzameld om een kapperszaak aan de Laan op Zuid te verdedigen. "Ineens waren er vijf arrestatieteams,'' vertelt de broer van de eigenaresse. ''Ze waren het in principe eens over wat we aan het doen waren. Zij zien ook dat we geen relschoppers zijn", zegt Eduard van den Berg. Wel hebben de vrienden van de groep een coronaboete. gekregen.

Voorzorgsmaatregelen waren enorm

Rotterdam en omstreken had zich goed voorbereid op mogelijke rellen of plunderingen. Veel winkeliers en horeca-eigenaren hadden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Op grote schaal waren etalages dichtgetimmerd en was terrasmeubilair verwijderd. In Schiedam werd metrostation Parkweg op last van de politie gesloten.



GGD Rotterdam-Rijnmond heeft dertien mobiele en tijdelijke testlocaties in Rotterdam gesloten, ook woensdag 27 januari blijven deze locaties nog dicht. Op deze manier wil de GGD de veiligheid van de medewerkers garanderen. Lees hier welke coronatestlocaties morgen gesloten blijven.

De grote coronateststraat op Rotterdam-The Hague Airport

Wat drijft die relschoppers?

De vraag is dan wie die relschoppers van een avond eerder waren. Dat het om jongeren gaat is duidelijk. Maar wat drijft ze precies? En waar komen ze vandaan? Rijnmond sprak met bewoners en ging op zoek naar antwoorden, die je in dit verhaal kunt lezen.



Bron: MediaTV

Conclusie

Na een gespannen avond waar de ogen van een groot deel van Nederland gericht waren op Rotterdam-Zuid kan je concluderen dat het relatief rustig was. 33 Arrestaties is nog steeds een aanzienlijk aantal maar vernielingen en plundering zijn vrijwel niet gebeurd. Daar stond een aanzienlijke prijs tegenover.

Het aantal agenten en ME'ers op straat was verdrievoudigd. Het is goed voor de stad dat deze extra inzet resultaat heeft gehad maar dan rest er nog wel één vraag: Hoe lang houdt de politie deze inzet vol? Relschoppers hebben geduld, ze trekken zich terug en wachten zij dan tot de rust is wedergekeerd om die rust weer te verstoren?