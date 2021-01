Het weer van woensdag: veel bewolking, nauwelijks zon

Vandaag is er veel bewolking en kan er lokaal een enkele bui vallen. De zon komt er vandaag nauwelijks aan te pas. De temperatuur ligt rond de 7 graden en er staat een matige westenwind. Later draait de wind naar het noordwesten.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en eerst nog droog. De temperatuur ligt rond de 4 graden en de zwakke noordwestenwind draait naar het oosten. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen.

Morgen is het bewolkt en regent het een groot deel van de dag. Onze regio komt precies op de grens tussen de zachte en koude lucht te liggen. De temperatuur ligt waarschijnlijk een groot deel van de dag rond de 5 graden. De zachte lucht wint pas in de loop van de middag en aan het begin van de avond terrein. Dan loopt het kwik op naar lokaal 9 graden. De wind waait eerst zwak uit het oosten, maar draait in de avond naar het zuidwesten.

VOORUITZICHTEN:

Ook vrijdag is het bewolkt met geregeld wat regen. Zaterdagochtend valt er een lokale sneeuwbui, maar verder breekt ook de zon af en toe door. Op zondag is het overwegend droog met af en toe zonneschijn. Overdag is het dan een graad of 5 en in de nachten vriest het licht.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 21 en 31 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,8 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden.