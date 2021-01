Gratis scan om warmtelekken in Capelse woningen op te sporen

Brievenbussen, roosters, raamkozijnen, deuren, dakkapellen en wandradiatoren. Het kunnen allemaal ongemerkte warmtelekken in je woning zijn. Dan ben je aan het stoken voor de mussen en dat vinden ze in Capelle aan den IJssel zonde van je geld. Inwoners kunnen de vrijwilligers van het Energie Collectief Capelle inschakelen voor een gratis warmtescan. Die legt bloot waar je woning onnodig warmte verliest door de gevel.

Voor zo'n scan klikt Johan Monster een heel klein apparaatje op zijn smartphone en daarmee kan hij warmtebeelden van een woning schieten. "Er zitten twee lenzen op dat apparaatje. Eén camera om een normale foto te maken en een infrarood camera om warmtebeelden te maken", vertelt hij. Monster is één van de vrijwilligers van het Energie Collectief Capelle en op aanvraag fietst hij langs huiseigenaren die warmtelekkages in hun woning willen aanpakken.

Hoe geler hoe meer warmteverlies

Bij een goed geïsoleerde woning kleurt de afbeelding van de woning paars. Lekt de woning warmte dan zie je gele gebieden op de infrarood-afbeelding oplichten. De contrasten tussen paars en geel geven aan of een woning wel of niet goed geïsoleerd is. "Hoe lichter geel, hoe meer warmte uit de woning komt", vertelt Monster.

Deze dag heeft hij de woning van Tineke Winkels in de vogelbuurt in onderzoek. Het is een huis, dat eind jaren zestig in de vorige eeuw is gebouwd. Als hij langs de voor- en achtergevel verschillende opnames maakt, wordt al snel duidelijk dat er op verschillende plekken sprake is van warmteverlies.

Voor de bewoonster komt deze boodschap niet geheel als een verrassing. "Er lekt inderdaad iets", beaamt ze. "En ik had al een voorgevoel, zo'n vermoeden dat er teveel warmte door de muren en door de gevel zou verdwijnen en dat wordt nu bevestigd door zo'n warmtescan. Dus dat is goed dat zo'n scan heb laten doen."

Onder het raam in de keuken staat een radiator tegen de wand en die blijkt ook te stoken voor de buitengevel. Met een eenvoudige en goedkope oplossing kan dat verholpen worden, vertelt Johan Monster. "Je ziet onder het raam het geel kleuren en daar zit een warmtelek. En dat is vrij eenvoudig te verhelpen door radiatorfolie achter de gevel te plaatsen."

Goed voor milieu en voor portemonnee

De gemeente Capelle aan den IJssel moedigt inwoners aan om zo'n gratis warmtescan te laten doen. Niet alleen met het oog op het milieu, maar ook voor de portemonnee. "Natuurlijk is het belangrijk voor het klimaat, maar ook uit vanuit comfort en bewoners zelf is het goed", vertelt Suzan Mannens, projectleider energietransitie. "Zo'n foto laat heel duidelijk zien waar warmtelekken zijn en dat is hartstikke zonde want je wilt niet stoken voor de buitenlucht. Door kleine en grotere maatregelen houd je de warmte binnen, hoef je geen energie op te wekken en hoef je daar ook niet voor te betalen."

Mevrouw Winkels gaat als eerste aan de slag met de radiatorfolie. Al wordt dat nog een hele klus omdat haar radiator verstopt zit achter haar keukenkastjes. "Hoe ik dat moet doen, dat weet ik nog niet. Maar we gaan het gewoon proberen." Later volgen de slaapverdieping en het dak. Ze leeft zuinig en spaart voor de investeringen.

Warmtescan gratis in Capelle