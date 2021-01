Aantal fastfoodzaken soms meer dan verdubbeld, Rotterdam wil wet tegen aanbod van ongezond voedsel

Uit Rotterdams onderzoek blijkt dat het aanbod van fastfood de afgelopen vijftien jaar is toegenomen met 37 procent en in wijken met een lage sociaaleconomische status met maar liefst 57 procent.

"Het is in het centrum van Rotterdam makkelijker om een hamburger te kopen dan een appel", zegt wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid. "Het aantal fastfoodzaken in de stad moet omlaag."

De wethouders van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Ede en Utrecht hebben een brandbrief gestuurd waarin ze het kabinet vragen om 'meer juridische instrumenten om de voedselomgeving te reguleren'. Gehoopt wordt op speciale bevoegdheden in de Omgevingswet en de Warenwet. Nu kunnen gemeenten alleen via bestemmingsplannen ingrijpen. En dan alleen maar als daaraan ‘ruimtelijke’ argumenten zoals geluids- of stankoverlast aan ten grondslag liggen.

Rondom scholen

Met een wijziging in de Omgevingswet kunnen gemeenten in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld rondom scholen, stimuleren dat ondernemers gezond voedsel aanbieden. Daarnaast willen de gemeenten met een wijziging van de Warenwet een overaanbod van bepaald voedsel kunnen aanpakken.

“Met deze wetswijzigingen kunnen we de balans in de voedselomgeving herstellen en de ‘verketenisering’ tegengaan”, zegt wethouder De Langen. "In Rotterdam willen we niet alleen een gezond aanbod voor onze Rotterdammer, we willen ook een balans tussen fastfoodzaken en leuke Rotterdamse horecazaken die ook gezond voedsel aanbieden."