Sinisterra tekent 'extra' verlenging bij Feyenoord

Sinisterra kwam onlangs terug van een zware knieblessure waarmee hij er tien maanden uit lag. Hij maakte op 13 december zijn rentree als invaller tegen VVV-Venlo en tegen PEC Zwolle maakte hij twee weken geleden - ook als invaller - zijn eerste goal sinds zijn terugkeer in een 1-0 overwinning.

Potentie

Technisch directeur Frank Arnesen laat over de contractverlenging weten: "Luis heeft met het herstel na zijn blessure een grote tegenslag in zijn nog jonge voetbalcarrière overwonnen. Hij heeft laten zien dat hij naast de al aanwezige kwaliteiten over de juiste mentaliteit beschikt om de potentie die wij in hem zien waar te gaan maken. Spelers als deze wil je als club heel graag voor langere tijd aan je binden", zo laat Arnesen weten via een persbericht.