Politiechef Westerbeke over inzet van extra agenten: 'We hebben genoeg capaciteit om dit lang vol te houden'

De politie kan in de avonduren langdurig met veel mensen op straat zijn om rellen te beteugelen. Dat heeft politiechef Fred Westerbeke woensdagochtend gezegd op Rijnmond. "Het betekent voor ons ook keuzes maken. Bepaalde dingen doen we niet. Zo zijn wijkagenten overdag wat minder aanwezig, omdat ze in de avond en in de nacht werken."

Het 'gewone' opsporingswerk is teruggeschroefd, zegt de politichef. "Maar we hebben ook minder aangiftes van allerlei soorten delicten, zoals straatroven, overvallen en woninginbraken. Dat is al een tijdje gaande en zet zich nu ook door. Bovendien hebben we geen horeca, geen evenementen. Dus er is wel capaciteit beschikbaar."

Hart onder de riem

Westerbeke erkent dat de grimmige taferelen, zoals maandagavond op de Beijerlandselaan in Rotterdam, veel van de agenten vergen. "Ik wil ze een pluim geven. Met ontzettend veel veerkracht staan ze er toch voor de samenleving. Dat hebben ze ook gisteravond weer op een fantastische manier gedaan. Het is hartverwarmend om te zien wat voor reacties collega's krijgen. Niet alleen via social media, maar ook op traditionele manieren. Zo is er bij het bureau in de buurt van Zuidplein een enorm groot hart op straat getekend door mensen uit de wijk. Er worden bloemen afgeleverd; op allerlei manieren komen er bedankjes binnen. Dat is fijn, want een hart onder de riem kunnen de collega's best gebruiken. Zeker na de avond en nacht die we eergisteren hebben meegemaakt."

Dat het dinsdagavond stukken rustiger bleef, heeft volgens Westerbeke te maken met een grondige voorbereiding. "Er circuleerden ook dinsdag weer ongelooflijk veel berichten op social media, waarin werd opgeroepen om te gaan rellen en plunderen. Op alle plekken die werden aangekondigd - en breder - waren wij nadrukkelijk aanwezig en hebben we mensen aangesproken. Die aanpak heeft gisteravond erg goed gewerkt, denk ik."



Of het filmpje van burgemeester Aboutaleb, waarin hij jongeren direct aanspreekt op hun wangedrag, geholpen heeft? "Dat is voor een deel koffiedik kijken en moeilijk vast te stellen. Het was gisteravond rustiger dan maandag. Maar nog steeds waren er plekken, onder meer in West en op Zuid, waar nog wel veel jeugd op straat was. Het was hard nodig dat wij daar wel aanwezig waren."

Kapperszaak

Het is volgens Westerbeke niet de bedoeling dat mensen zelf hun winkels gaan verdedigen, zoals dinsdagavond gebeurde bij een kapperszaak op de Laan op Zuid. "We willen ervoor zorgen dat dit soort mensen, die daar met heel goede bedoelingen staan, zelf niet in de problemen komen. Wij zijn op straat om de orde te handhaven en ervoor te zorgen dat er niet geplunderd wordt. Mijn oproep is: zorg ervoor dat je met ons in contact blijft, informeer ons en houd je gewoon aan de regels, zoals iedereen dat doet." En de boete die de mannen gekregen hebben? Westerbeke: "Ze hebben altijd de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan."



Intussen heeft de GGD besloten om woensdag dertien testlocaties dicht te houden uit angst voor geweld. Zo staken jongeren in Urk afgelopen weekend een teststraat in de fik. "Ik snap dat er zorgen zijn", zegt Westerbeke. "En we gaan gezamenlijk kijken hoe we dit het hoofd kunnen bieden. Want zeker het testen is een belangrijk onderdeel van de hele corona-aanpak. We moeten met elkaar zorgen dat dat voortgang kan vinden. Of dat vandaag nog gaat lukken? Dat weet ik niet. Maar we gaan ervoor zorgen dat er voldoende getest kan blijven worden."