Volg SC Heerenveen-Feyenoord live via Radio Rijnmond Sport

Feyenoord neemt het vanavond om 21:00 uur in het Abe Lenstra Stadion op tegen SC Heerenveen. De wedstrijd is vanavond te volgen via Radio Rijnmond Sport dat er een uur eerder - vanaf 20:00 uur - bij is met de voorbeschouwing op deze wedstrijd.

Nog geen maand geleden speelde Feyenoord ook al tegen de Friezen, toen in De Kuip. Die wedstrijd werd eenvoudig met 3-0 gewonnen waarbij Brian Linssen een hattrick verzorgde. De laatste uitwedstrijd in Heerenveen was vorig seizoen, toen de ploeg onder leiding van Jaap Stam met 1-1 gelijkspeelde.

Slechte vorm Heerenveen

Feyenoord ontmoet ieder geval een ploeg in allerbelabberdste vorm. SC Heerenveen heeft al elf wedstrijden niet meer gewonnen en sinds 6 november hebben alleen de twee ploegen die onderaan staan - FC Emmen en Willem II - minder punten gepakt dan de Friezen. Daardoor is de ploeg van trainer Johnny Jansen van een top 3-klassering in de eerste weken weggezakt naar de grijze middenmoot en een negende plaats op de ranglijst.

De mannen van Dick Advocaat - die vanavond Orkun Kökcü moeten missen -willen ondertussen niet te ver achterblijven op de huidige top 3. Na nederlagen tegen Ajax en AZ is de achterstand op de top gegroeid en komend weekend wacht alweer PSV, dat gisteren won en nu acht punten voor staat op de Rotterdammers. Ondertussen is ook FC Groningen, de nummer zes op de ranglijst, gisteravond tot één punt genaderd van Feyenoord.

De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begint om 21:00 uur en alles rondom die wedstrijd is vanaf 20:00 uur te volgen op Radio Rijnmond Sport.