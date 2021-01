Rotterdamse witwaszaak uitgesteld omdat schoonmoeder niet komt opdagen

Mariela O.(44) staat terecht voor het witwassen van ruim zeven ton. Dat geld zou afkomstig zijn van haar man, de ex-douanier Gertie V. Die kreeg eerder twee jaar cel voor omkoping en witwassen. Justitie gaat er vanuit dat hij samenwerkte met drugscriminelen, maar volgens de rechter was daar geen hard bewijs voor.

De moeder van Gertie V. heeft vorig jaar een verklaring op papier gezet die ontlastend is voor Mariela O. Justitie wilde haar graag aan de tand voelen en had de 74-jarige vrouw opgeroepen voor de zitting van woensdag in Rotterdam.

Allereerst bleek dat de verdachte zelf niet was verschenen. Advocaat Reisinger: “Dat is een bewuste keuze. Ze ervaart veel stress en kan het niet opbrengen.” De rechter kon de zaak zonder haar, bij verstek, wel afhandelen. Haar advocaat zou namens haar het woord doen.

Middelvinger

Anders lag dat met de opgeroepen getuige, de schoonmoeder. De rechter: “Getuigen zijn verplicht te verschijnen. Zij noch haar advocaat heeft iets laten weten. Dat kunnen we opvatten als een spreekwoordelijke middelvinger naar de rechtbank.”

Advocaat Reisinger was bereid even te bellen, aangezien de schoonmoeder door een kantoorgenoot wordt bijgestaan. Even later: “Via via hoor ik dat mevrouw zich niet lekker voelt, hoofd- en keelpijn heeft en ook vergeetachtig is.” De officier van justitie reageerde korzelig: “Dat lijkt een smoes.”

De rechter besloot de zaak uit te stellen en een zogeheten bevel medebrenging op te stellen. Dat betekent dat de schoonmoeder de volgende keer wordt opgehaald. Het is nog niet bekend wanneer de zitting zal zijn.