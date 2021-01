Criminoloog: 'Stenengooiers gooien hun toekomst weg'

Jongeren die meedoen aan rellen zoals die op de Beijerlandselaan in Rotterdam kunnen daar later de wrange vruchten van plukken. Dat zegt Henk Ferwerda, die onderzoek doet naar grote ordeverstoringen. "Wie stenen gooit naar de ME moet zich realiseren dat 'ie z'n toekomst staat weg te gooien."

"De rellende jongelui denken dat ze anoniem zijn. En onaantastbaar", stelt de criminoloog. "Maar de politie heeft al jongeren opgepakt en de komende dagen zullen dat er nog veel meer zijn. Die jongeren zullen er later, bij inschrijvingen voor een opleiding of sollicitaties, tegenaan lopen dat ze een strafblad hebben en geen verklaring omtrent het gedrag kunnen krijgen. Het is geen kinderspel."

Ferwerda wijst naar de ongeregeldheden in het Groningse Haren. Daar liep een op Facebook gepost feestje in 2012 compleet uit de hand. Auto's, fietsen, ruiten, straatmeubilair en een supermarkt moesten het ontgelden. De 'feestgangers' kwamen uit het hele land. Ferwerda: "Een heleboel jongeren dachten toen ook: ik doe even mee. Maar vervolgens kregen ze een strafblad, dat allerlei mogelijkheden blokkeerde."

Kat- en muisspel

Volgens de criminoloog verschillen de rellen in Rotterdam van de gewelddadigheden in andere steden. "Je zag dat de demonstraties in Amsterdam en Eindhoven werden gekaapt door relschoppers. In Rotterdam ontbrak die dimensie. Daar probeerden jongeren gewoon een kat- en muisspel met de politie te spelen."



"Het filmpje van burgemeester Aboutaleb, waarin hij de relschoppers vroeg of ze trots waren op zichzelf, vond ik heel sterk", zegt Ferwerda. "Ouders zouden zichzelf ook op zijn minst de vraag moeten stellen: waar is mijn kind op het moment dat de avondklok ingaat?"

"Het is voor jongeren een supervervelende periode", constateert de criminoloog. "Ze mogen niet meer naar school en ze hebben geen bijbaantje meer. Ze kunnen niet meer naar sportactiviteiten en naar evenementen. En nu ook nog die avondklok. Er blijft niet zoveel over. Het zijn niet allemaal hard core ordeverstoorders die je bezig zag. Ze doen het ook uit verveling, voor de sensatie. En de anonimiteit is belangrijk. Ze denken: ik ga lekker meedoen, dan kan ik dat stoer 'posten' op sociale media. Tegelijkertijd zie je dat de politie niet schroomt om foto's van relschoppers op hun website te zetten. Of te laten zien in het programma Opsporing Verzocht. Dus je riskeert wel wat. Iedereen kan jou zien op die website. Met daarbij de tekst 'Gezocht'. Je werkgever ziet het, je oma ziet het, je kennissen zien het. En geloof me: dat is niet goed voor je carrière."

"Mijn boodschap is wel: je moet in gesprek blijven met deze mensen. Anders krijgen we een ontzettend gepolariseerde samenleving. Wangedrag? Daar moet je preventief en repressief op reageren. En dan het liefst preventief. Daar zullen jongerenwerkers in Rotterdam ook maximaal op gaan inzetten, vermoed ik."