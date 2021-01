Gommers blij met tweede prik maar bezorgd om Zuid-Afrikaanse coronavariant

Diederik Gommers heeft zijn tweede prik binnen. Woensdag kreeg de ic-arts van het Erasmus MC zijn tweede en laatste dosis van het vaccin tegen het coronavirus. Toch maakt hij zich zorgen. De Zuid-Afrikaanse mutant van het virus is in ons land.

Dinsdag werd bekend dat achttien personeelsleden en cliënten van een fysiotherapiepraktijk in Gorinchem positief zijn getest, van wie een aantal de Zuid-Afrikaanse variant blijkt te hebben. Volgens Gommers is hierover nog veel onbekend. "Op dit moment weten we nog niet of de vaccins deze variant tegenhouden. Het zou een kleine ramp zijn als het niet zo is. Dan houdt het nooit op. Daar moet ik nog niet aan denken. We moeten er bovenop zitten bij alle data die hierover binnenkomen."

Het nieuws van dinsdag over de Zuid-Afrikaanse variant kwam dus even flink binnen bij Gommers. "Ik schrok ervan en dacht echt 'jemig'! Hoe kan het nu dat er iemand in Zuid-Afrika is geweest, het daar oploopt en het naar hier brengt? Dat er meteen achttien mensen zijn besmet, laat maar zien hoe scherp je op de maatregelen moet letten."

Gommers was wel blij met het feit dat hij zijn tweede vaccinatieprik drie weken na de eerste kreeg. "Er was discussie over. Dat je bijvoorbeeld langer moet wachten. We willen gewoon doorpakken en dan moet je je aan het beleid houden dat is ingezet."