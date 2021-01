Angela de Jong: Voetbal Inside heeft zich onsterfelijk belachelijk gemaakt en geloofwaardigheid verloren

De Rotterdamse televisierecensent en Slimste Mens-winnaar Angela de Jong vertelt in de nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? openhartig over haar leven en haar rol als tv-recensent, haar fittie met Gordon en waarom Voetbal Inside zichzelf "onsterfelijk belachelijk" heeft gemaakt.

Angela de Jong heeft de mooiste baan ter wereld, zegt ze zelf: betaald tv kijken en daar je mening over mogen geven. 's Middags om vijf uur gaat dagelijks bij haar thuis in de Rotterdamse wijk Schiebroek de televisie aan, soms tot diep in de nacht, zodat Angela de Jong alles kan zien wat ze wil zien. In haar veelgelezen column voor het AD, en aan tafel in allerlei talkshows, durft ze zonder enig aarzelen haar mening te geven. En dat heeft invloed, want op sociale media als Twitter wordt wat De Jong zegt steevast veel besproken.

Ruzie met kinderen op straat

Wie haar naam op Twitter opzoekt komt dan ook allerlei reacties tegen, en die zijn niet allemaal even fris. Kan ze daar me leven? De Jong vertelt dat ze zich er tegen heeft gewapend. "Ik denk altijd maar: als mensen het op die manier kwijt kunnen, en ze slaan geen bushokjes kort en klein, dan heeft de maatschappij er wat aan gehad. Online gescheld is belachelijk, maar zolang het daarbij blijft is het redelijk onschuldig.''

Sinds ze in 2017 de Slimste Mens won merkt De Jong sowieso dat ze meer herkend wordt op straat. ''Ik heb weleens meegemaakt dat mijn twee oudste kinderen slaande ruzie met elkaar kregen. Ik zag mensen kijken... Toen dacht ik wel even: oei, shit. 'Daar heb je Angela van het AD, die haar kinderen niet in bedwang kan houden'. Maar daar leer je mee leven.''

Voetbal Inside "belachelijk"

Angela de Jong maakt van haar hart geen moordkuil. Dat deelt ze met de heren van Voetbal Inside. Het programma kon altijd op haar sympathie rekenen. Tot afgelopen zomer. "Dat daar drie mannen zitten die zeggen wat ze denken, en die een belangrijk deel van het vol vertegenwoordig dat niet gehoord wordt, vind ik heel goed. Maar ze hebben zichzelf wel onsterfelijk belachelijk gemaakt met die rel afgelopen zomer, en daarmee zijn ze hun geloofwaardigheid kwijt. Dat vind ik jammer."



De Jong gaat in de show als televisiekenner natuurlijk ook in op het fenomeen kijkcijfers. Die geeft ze als fenomeen een dikke duim omhoog. ''Kijkcijfers zijn de graadmeter", zegt ze. ''De publieke omroep doet natuurlijk wel alsof ze daar totaal niet belangrijk zijn, maar dat zijn ze wel. Ook daar. Alleen wat minder dan bij de commerciële omroepen. Hoe er naar gekeken wordt, zegt niet alles, maar wel een deel. ''

Omroep Zwart

De Jong kijkt met scepsis naar de plannen van het afgelopen jaar gelanceerde Omroep Zwart. "Ik heb niet zoveel fiducie in de plannen, die zijn zo megalomaan. Dat gaat nooit lukken als aspirant-omroep. Ik denk zelf ook niet dat er behoefte aan is, maar ik ben ook die witte Nederlander die het zogenaamd heel makkelijk heeft." Toch ziet ze het initiatief niet alleen negatief. "Als een doelgroep zich niet vertegenwoordigd voelt, kunnen ze een omroep oprichten. Dat vind ik het mooie aan Nederland.



Fittie met Gordon

Eind vorig jaar kwam De Jong in conflict met Gordon, nadat ze zijn zangkwaliteiten bekritiseerde. Hij richtte zich in twee posts op Instagram naar haar, waar hij onder meer de vraag opwierp of haar kinderen trots zijn op haar. "Als mensen vinden dat ze zo moeten reageren, moeten ze dat vooral doen. Het zegt meer over de persoon dan dat het wat over mij zegt. Mensen verwarren verwarren regelmatig mijn rol als tv-columnist met mijn rol als moeder." De Jong denkt dat dit komt omdat ze vrouw is. "Als Hugo Borst snoeihard uithaalt naar het Nederlands elftal, stelt niemand hem de vraag of hij ook zo snoeihard is naar zijn kind. Als moeder ben je daarin kennelijk vogelvrij."



De aflevering met Angela is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Bertus Barbier, Paul Elstak, Rachel Kramer en Shirma Rouse zijn ook te zien.