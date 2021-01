Hoe 'verleuk' je de coronatijd? 'Positiviteitsgoeroe' Feike Cats geeft je tips

Vlaardinger Feike Cats is ondernemer in optimisme en positiviteit. Hij schreef er boeken over, geeft workshops en verplaatste zijn zakelijke afspraken naar buiten. "Wie had nou ooit gedacht dat ik met zakelijke relaties in de natuur zou gaan wandelen?'

Feike Cats houdt de moed er in. "Dit vind ik echt de winst van de coronatijd, hoe gek dat ook klinkt. Ik kom hier drie a vier keer in de week en vind rust, afleiding, ontspanning, koffie bij de golfclub want die hebben een soort koek-en-zopie-tentje, en gesprekken", vertelt Cats. "Ik had er in het begin van de coronacrisis meer moeite mee dan nu. In maart vorig jaar werd mijn hele agenda in een keer leeg geveegd en daar moest 'meneer positiviteit' wel even aan wennen. Wat krijgen we nou?, dacht ik. Nu denk ik: ik kan de wereld niet veranderen dus pak het maar zoals het is. Dan is het feit dat wij hier mogen staan in de prachtige Broekpolder toch een cadeautje?'

'Verleuken kan iedereen'

Feike Cats is een drukke en bevlogen Vlaardinger die mensen en bedrijven een spiegel voorhoudt. Hij is de geestelijk vader van zelfbedachte termen als 'verleuken' en 'klanthousiasme'. Vooral in trainingen en presentaties voor bedrijven en instellingen is het uitgangspunt dat je meer werkplezier zelf kunt bewerkstelligen. "Klanthousiasme leidt dan tot een beter (bedrijfs)resultaat", aldus Cats op zijn website Houden van Klanten. Hij schreef er tot nu toe vier boekjes over: 'Theorie bestaat niet' (2004), 'Het inspiratieboek voor Klanthousiasme' (2013), 'Verleuken kan iedereen' (2017) en '365 dagen Klanthousiasme' (2018). Een volgend boek in de reeks is in de maak maar zal pas verschijnen als de corona achter de rug is.

"Mensen denken altijd dat je een spel speelt wanneer je positief bent", zegt Cats genietend in de winterse zon in eigen stad. "Raar is dat. Ik probeer elke dag een beetje lol te maken. Zoek het ook in je eigen omgeving want het begint gewoon bij jezelf. Ik haal energie uit de wandeling hier naartoe", vertelt Cats bovenop de klimtoren in de Broekpolder. "En ik zeg goedemorgen tegen iedereen die ik tegenkom. Ze worden bijna gedwongen om goedemorgen terug te zeggen", lacht de Vlaardingse motivator. "Het is een probleem van deze tijd. We kijken heel erg naar anderen en gaan klagen maar dat helpt niet, ook al zijn er veel mensen die momenteel terecht iets te klagen hebben."

Rotdag

Cats verwijst naar ondernemers die zwaar gebukt gaan onder de coronacrisis en de rellen van deze week. "De overheid moet daar natuurlijk voor klaar staan en helpen", vindt Feike Cats. "Ik snap dat die mensen vandaag een rotdag hebben. Probeer er toch iets positiefs uit te halen want bij die ondernemers staan vandaag ook tien burgers die helpen met opruimen van de troep. Drink een bak koffie samen, gelukkig zijn die mensen er ook nog. Die relschoppers vormen maar een promille van de bevolking maar ze eisen wel 99 procent van de aandacht op. Ik kan daar moeilijk mee omgaan maar wil dat wel aan de mensen meegeven", zegt Cats. "Je zal maar agent zijn met een gezin thuis. Die worden op pad gestuurd om het even voor ons te regelen. Nou dat vind ik niet niks."

Ook Feike Cats baalt van de avondklok die deze week is ingevoerd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. "Niemand vindt dat leuk. Ook Rutte en De Jonge niet. Begin dat eens tegen jezelf te zeggen. Maak er thuis maar eens wat van. Ik heb thuis met z'n vijven van de week een grote puzzel gemaakt. Ik heb een online quiz voor het gezin gemaakt en de aanhang deed op afstand mee. Pak een boek. Ik denk nog steeds dat het de tijd van liefde en verdraagzaamheid is. Mijn moeder heeft de oorlog meegemaakt. Laten we ons realiseren hoe goed we het nu eigenlijk hebben in verhouding tot die tijd. Pak ook de mooie dingen die er nog wel zijn. Het kan morgen over zijn. Maak vandaag iets leuks van je dag, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Zit je in de shit dan zit je in de shit dan kan ook Feike Cats het met zijn positiviteit niet winnen. Dan ga je met mensen in gesprek en vraag je ze om hulp."

Feyenoord

Ondertussen vermaakt Cats zich online met grappige uitingen en filmpjes rond Corona. "Ik haal daar ook weer inspiratie uit om zaken straks te 'verleuken'. Verder is het natuurlijk positief dat er een vaccin is en ik zie ook allerlei mooie initiatieven in de zorg. Fantastisch. Je kunt daarmee energie geven aan een ander. Ik heb deze week de UEFA-Cupfinale van Feyenoord tegen Dortmund terug zitten kijken op YouTube. Energiemomenten noem ik dat. Richard Krajicek die Wimbledon wint vind ik ook nog steeds geweldig. Of zet muziek op maar vooral: ga naar buiten en geniet!"