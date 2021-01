Advocaat: bezwaar tegen bekeuring mannen die kapsalon verdedigden, is kansrijk

De twaalf mannen die dinsdagavond een bekeuring kregen omdat ze een kapperszaak aan de Laan op Zuid in Rotterdam wilden beschermen tegen mogelijke plunderingen, vechten hun bekeuring aan. De Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne staat de Rotterdammers bij. Hij gelooft in een haalbare zaak.

"Inderdaad, er zaten twaalf mensen in de kapsalon. Maar de mannen hadden wel een mondkapje op. En, wat nog belangrijker is, ze waren in de zaak om het eigendom tegen eventueel plunderaars te beschermen", zegt Van Ardenne, die nog in afwachting is van welke overtreding zijn cliënten worden beschuldigd.



De advocaat beschouwt het vooral als een vorm van overmacht. "Je houden aan de coronamaatregelen is belangrijk. Maar als je dat afzet tegen het belang van de eigenaresse... Ook rekening houdende met de omstandigheden. Er waren rellen aangekondigd. De politie heeft niet voor niets veel agenten ingezet. Dat was ook logisch na de gebeurtenissen van een dag eerder."

Het Openbaar Ministerie zegt dat de twaalf personen die te horen hebben gekregen dat ze een coronaboete krijgen de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken. Politiechef Fred Westerbeke liet zich woensdagochtend op dezelfde wijze uit op Radio Rijnmond.



Van Ardenne stond eerder de Schiedamse taarteters bij. Vier personen kregen vorig jaar een boete toen ze tijdens de eerste lockdown buiten gezamenlijk een taartje aten. Die zaak loopt nog steeds.