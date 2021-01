RIVM: 429 besmettingen in de regio, 12 mensen overleden

In de afgelopen 24 uur zijn 429 mensen in onze regio positief getest op het coronavirus. Dinsdag ging het nog om 331 besmettingen, maandag om 470 en zondag waren het er 419. Het aantal besmettingen van deze dagen ligt nog wel onder het zevendaagse gemiddelde van 460.

Volgens het RIVM zijn er 12 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, drie meer dan dinsdag. Maandag stierven er 9 mensen uit onze regio.

Er zijn wel minder mensen opgenomen in het ziekenhuis. Woensdag ging het om 8 opnamen, dinsdag waren het er 16.

Landelijk zijn er in de afgelopen 24 uur 4774 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 794 meer dan dinsdag.

Regiocijfers



Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis is:

Alblasserdam: 2 - 1497

Albrandswaard: 5 - 1888

Barendrecht: 15 - 3102

Brielle: 3 - 843

Capelle aan den IJssel: 6 - 4315

Dordrecht: 29 - 7945

Goeree-Overflakkee: 13 - 2562

Gorinchem: 8 - 2474

Hardinxveld-Giessendam: 9 - 1524

Hellevoetsluis: 7 - 1895

Hendrik-Ido-Ambacht: 5 - 2052

Hoeksche Waard: 23 - 4508

Krimpen aan den IJssel: 13 - 2263

Lansingerland: 6 - 4095

Maassluis: 4 - 2111

Molenlanden: 19 - 2925

Nissewaard: 14 - 4921

Papendrecht: 11 - 1954

Ridderkerk: 10 - 3026

Rotterdam: 178 - 46388

Schiedam: 17 - 5620

Sliedrecht: 13 - 1966

Vlaardingen: 8 - 5080

Westvoorne: 1 - 620

Zwijndrecht: 10 - 2957

