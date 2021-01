Fraser over mogelijke komst Bakkali naar Sparta: 'Kwalitatief is hij een uitstekende speler'

Fraser over mogelijke komst Bakkali: 'Kwalitatief is hij een uitstekende speler'

Nog geen maand geleden boekte Sparta een verrassende en knappe 0-2 overwinning in Enschede op FC Twente. "Maar ik denk niet dat Ron Jans zich weer zal laten verrassen", zegt Henk Fraser, die ook in gaat op de mogelijke interesse in Anderlecht-speler Zakaria Bakkali.

"Kwalitatief is hij een uitstekende speler", aldus Fraser wanneer hij begint over de inmiddels 25-jarige Bakkali, die hij kent vanuit zijn tijd bij de PSV-jeugd en met wie er contact is gewest. "Ik vond het vroeger altijd een heel leuk ventje, maar dat ventje is inmiddels een man geworden en dan komen er ook andere zaken bij kijken. Maar ik ga niet ontkennen: het is kwaliteit. Maar hoe het verder gaat lopen, dat is niet aan mij om te zeggen."

Heylen in de defensie

Verder lijkt er op transfergebied weinig meer te gebeuren en heeft Fraser veel vertrouwen in de huidige selectie. Daarin is de Belg Michaël Heylen inmiddels een vaste waarde. De 27-jarige Antwerpenaar kwam vorig seizoen over van FC Emmen en is vanaf de eerste wedstrijd een basisspeler. "En achteraf bekeken heb ik daarin wel de goede keuze gemaakt. Ik voel me ook uitstekend hier en ik woon ook dichterbij huis", erkent Heylen.

Daarmee verwijst hij ook deels naar het lot dat zijn vorige club, FC Emmen, momenteel is toebedeeld. Die ploeg wacht nog steeds op haar eerste overwinning en staat troosteloos onderaan. "Ik ben via Emmen in de Eredivisie gekomen, wat ik echt heel leuk vind om in te spelen, dus je hebt wel een beetje medelijden met ze. Ik heb dat één jaar in België meegemaakt dat je onderaan staat en in de hoek zit waar de klappen vallen. Gelukkig is dat hier anders."

BeNeLiga

Als ervaringsdeskundige weet Heylen ook als geen ander wat het verschil is tussen voetballen in Nederland en in België. "In België parkeren de teams die onderin spelen de bus, maar hier gaan zelfs Emmen en RKC voetballend de oplossing zoeken", vervolgt de verdediger, die overigens geen heil ziet in een BeNeLiga, oftewel een samenkomst van de Nederlandse en Belgische clubs. "Natuurlijk heb je dan mooie affiches in de top, maar voor kleinere clubs zijn de voordelen minder en ik denk dat je daarmee de competities een beetje kapot zou maken."

Dat Heylen ook tegen FC Twente donderdagavond in de basis zal staan lijkt een zekerheidje. Dit zal wederom met Tom Beugelsdijk zijn, daar Bart Vriends nog steeds afwezig is. Aan de andere kant keer Mica Pinto weer terug in de basis, waarbij zijn vervanger Aaron Meijers wel afwezig is vanwege de blessure die hij afgelopen weekend opliep.