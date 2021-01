Ook Stefanos Tsitsipas voegt zich bij deelnemersveld ABN Amro World Tennis Tournament

"Het is altijd een genot om weer in Nederland te zijn. Ik hou van de

mensen en de sfeer. Het voelt ook als een voorrecht dat ik daar vanaf het allereerste begin in mijn carrière veel toernooien heb mogen spelen. Ik kijk er naar uit om in maart weer in Rotterdam te zijn", zegt Tsitsipas zelf over zijn terugkeer in Rotterdam.

Vijfde jaar op rij

Voor Tsitsipas is het de vijfde deelname op rij. Bij zijn debuut in 2017 was de jonge Griek nog de nummer 205 van de wereld en deed hij met een wildcard mee, om het jaar erop niet verder te komen dan de kwalificatiefase. In 2019 kwam hij als nummer 12 maar verloor hij wederom in de eerste ronde van de Bosniër Damir Dzumhur en vorig jaar was de achtste finale het eindstation en was de Sloveen Aljaz Bedene te sterk.

"Stefanos Tsitsipas past voor ons in de rij talenten die we vroeg in hun carrière een kans hebben gegeven en die daarna tot grote hoogte zijn gestegen", legt toernooidirecteur Richard Krajicek uit. "Het is dan ook niet voor niets dat hij al voor het vijfde jaar op rij in het ABN AMRO World Tennis Tournament te bewonderen is."

Met de bevestiging van de 22-jarige Griek zijn er nu zeven spelers die hun deelname hebben bevestigd. De andere zes namen zijn die van Rafael Nadal, Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Daniil Medvedev en Jannik Sinner.