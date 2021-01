'Slimme' bolders moeten ongelukken in de Rotterdamse haven voorkomen

"We zagen het in 2007, toen hier in de haven tijdens een storm de touwen van een groot zeeschip braken," vertelt Eric Broos van het Havenbedrijf. "Het schip raakte op drift en is dwars door een oliesteiger gegaan. Dat was een flinke schadepost, met ook schade aan het milieu."

Steeds grotere zeeschepen

Volgens Broos zijn de kades en bolders niet ontworpen voor de alsmaar groter wordende zeeschepen: "Daardoor lopen de krachten op de bolder en dus ook op de kademuur op. Wij willen die krachten kunnen meten om te weten hoe veilig het is. De slimme bolder kan helpen daar een beter inzicht in te krijgen."

Broos stelt zich voor dat in de toekomst een kapitein automatisch een seintje krijgt als de spanning op de touwen te groot wordt: "Dan kan een kapitein nog ingrijpen en voorkomen dat zijn schip op drift raakt."

Gertjan Strieman van Straatman BV heeft de bolder ontworpen: "De slimme bolder lijkt op een gewone bolder, maar hij beweegt een klein beetje. Zo kan hij meten hoe hard er aan getrokken wordt en naar welke kant. Die informatie wordt geregistreerd en verstuurd zodat iedereen daar bij kan, van havenbedrijf tot de kapitein van een schip zelf."

ECT-terminal

Voorlopig is de slimme bolder een proef op de kade van de ECT-terminal op de Maasvlakte. "We zijn ervan overtuigd dat het werkt," zegt Broos. "Ik sluit niet uit dat er in de toekomst veel meer van deze bolders in de haven zullen liggen."