GGD over uitbraak Zuid-Afrikaanse variant in Gorinchem: 'we laten iedereen testen die in contact is geweest met de positief geteste personen'

Alle mensen die in contact zijn geweest met de positief geteste medewerkers en cliënten van het Gorinchemse gezondheidscentrum Atlas waar de Zuid-Afrikaanse variant is uitgebroken, zijn opgeroepen voor een test. "We gaan ze voor de zekerheid testen, ook zonder klachten", zegt GGD-arts Ellen Verspui.

Acht medewerkers zijn positief getest en tien bezoekers. Bij drie mensen is aangetoond dat ze gemuteerde variant te pakken hebben.

De GGD-ZHZ heeft bij alle positief geteste personen een dubbel bron- en contactonderzoek uitgevoerd om er zeker van te zijn dat iedereen is opgeroepen om zich te laten testen. "Dat doen we om zeker te weten dat we echt niemand vergeten zijn", legt Verspui uit.

Speciaal deel teststraat

In de teststraat in Gorinchem is een deel speciaal ingericht voor deze test. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het Erasmus MC. "We willen zo snel mogelijk achterhalen of het om de Zuid-Afrikaanse variant gaat."

Deze week bleek dat binnen het Gorinchemse gezondheidscentrum de Zuid-Afrikaanse variant is opgedoken. Een persoon was op reis geweest naar Zuid-Afrika. "We zitten er altijd al bovenop maar nu helemaal."

De bron- en contactonderzoekers van de GGD hebben gecontroleerd of iedereen met klachten binnen zit en zich laat testen. Alle mensen die in contact zijn geweest met de positief geteste medewerkers en cliënten, zijn opgeroepen. Het gaat om zo'n 350 personen.