Inwoners Charlois vol met vragen: 'Niemand heeft oproep voor een test gekregen'

De schrijvers vallen onder meer over de woorden die burgemeester Aboutaleb dinsdag sprak bij de officiële opening van het project. Hij zei dat ook mond-tot-mond-communicatie belangrijk is.

'Grootste kolder'

"Niemand heeft een oproep gekregen", schrijft J. de Winter. "Dus hoe moet je weten of je je moet laten testen? Zeker de mensen die de taal niet goed spreken of om wat voor reden dan ook het tv-nieuws niet bekijken. Die mensen gaan niet testen. Mond tot mond werkt echt niet. Dat is de grootste kolder die er bestaat. Wie dat heeft bedacht woont duidelijk niet in Charlois."

De Winter is bang dat Charlois straks slecht in het nieuws komt, omdat weinig mensen zich laten testen. "Het is gewoon een heel grote fout van de gemeente."

"Ik heb de gemeente gebeld en de dame zegt dat we een brief thuis krijgen", schrijft Susan Husselman uit de Korhaanstraat. "Nou, de gemeente was bijdehand genoeg om in één week twee dezelfde brieven in de bus te gooien over de vermeende sloopplannen hier in de wijk. Nu lijkt het dat ze geen brief sturen over zo'n belangrijk onderwerp? Mijn buren zijn 90 en 92, die zitten niet op het internet. Een handjevol mensen laat zich straks testen."

"Het is toch te triest voor woorden dat er zo weinig mensen op af komen op de eerste dag? 25 mensen op een hele dag testen", verzucht Angela Stolwijk. "In Lansingerland stond men de eerste dagen in de rij! Dan krijgen straks de bewoners weer de schuld, dat Charlois een achterstandswijk is. Dat de bewoners niets willen en niets begrijpen."

Ook maakt ze zich zorgen om de openingstijden van de locaties, van 09:00 tot 16:00 uur. "Heel tof, maar wat als je (thuis)werkt van 9-17 uur?"

Achter de voordeuren

Jenny Zwijnenburg was tot voor enkele jaren actief als sociaal werker in Charlois. "Ik weet wat er speelt achter de voordeuren. Ik hoop van harte dat 'alles uit de kast trekken' meer gaat behelzen dan het versturen van een brief met ingewikkelde taal, die de helft van de bewoners niet kan lezen. Als de informatie niet te begrijpen is, zullen mensen zich niet melden op de testlocaties."

Ze woont nog steeds in Charlois. "Wij snappen niet wat de bedoeling is: moet je bijvoorbeeld de kinderen meenemen? Hoe wordt omgegaan met de uitslagen? Moet ik papieren meenemen? Zolang ik dat al niet weet, ga ik niet."

Gefaseerd opvoeren

De GGD Rotterdam-Rijnmond laat in een reactie weten dat de communicatie gefaseerd wordt opgevoerd. Eerst via media en online, daarna volgen brieven in meerdere talen. "Op deze manier kunnen we de aanloop beheersbaar houden en waar nodig kunnen we heel gericht voorlichten. Mocht het nodig zijn dan gaan we huis-aan-huis bezorgen."

De GGD wil voorkomen dat het te druk wordt op locaties en dat mensen misschien weer weggaan. Op de tien tijdelijke locaties kunnen in totaal maximaal 1680 mensen per dag worden getest. In Charlois wonen 67 duizend mensen.