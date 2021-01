Dilemma ondernemers: winkel dichttimmeren of juist opvallend verlichten?

Geen barricades met houten platen maar een helder verlichte winkel met muziek. En: Buurtbewoners die in kleurrijke kleding door de wijk lopen. Zo denkt Dirck Slabbekoorn, supermarktmanager aan de Schiedamseweg in Rotterdam, plundering van zijn zaak te kunnen voorkomen.

"Door die rellen hebben we allemaal dezelfde zorgen", zegt Dirck. Maar wat doe je ertegen? Slabbekoorn heeft een plan bedacht waarmee hij een bijzondere weg bewandelt.

Dinsdagavond is zijn plan voor het eerst uitgevoerd in zijn supermarkt aan de Schiedamseweg in de wijk Bospolder-Tussendijken. "Waar voelen relschoppers zich fijn bij?", vraagt Dirck zich af. "Bij harde woorden, een opzwepende sfeer en duisternis."

Kleurrijke kleding en muziek

Daarom heeft hij de wijkbewoners opgeroepen om in lichte, felle of kleurrijke kleding in tweetallen door de wijk te lopen. "Dit als tegenwicht tegen de donkere kleding en anonimiteit waar relschoppers voor kiezen. Daarnaast hebben we gevraagd om binnen het licht aan te doen en de gordijnen open te laten. Zo wordt de wijk niet donker. En als derde is er de hele avond muziek gedraaid."

Volgens Dirck hebben zeker 50 wijkbewoners meegewerkt aan zijn plan. Maar zijn de ondernemers in deze drukke winkelstraat de dans ontsprongen?

"Het was dinsdag druk op straat, er waren veel mensen. Mensen die we kennen, mensen die we niet kennen, mensen die uit nieuwsgierigheid kwamen en mogelijk ook mensen die slechte bedoelingen hadden. Belangrijk is dat we met elkaar hebben laten zien dat we het niet accepteren dat er in onze wijk gereld wordt. Niet met onze huizen, niet met onze bedrijven. Ik denk dat dat dinsdag het allerbelangrijkste signaal is geweest."

Het licht brengen

Aan de Schiedamseweg zie je dicht getimmerde winkelpanden. Eigenaren hebben het zekere voor het onzekere genomen. Zoals Anneke Bos, eigenaresse van Lunchroom Oproer. Daar werken deelnemers onder begeleiding aan hun horeca-ervaring in de keuken en de bediening. "Wij hebben besloten om het dicht te timmeren", zegt Bos. "Stel dat alle ramen kapotgemaakt worden dan zouden zo'n 20 jongeren hun dagbesteding kwijtraken. Dat wilden we koste wat kost voorkomen."

Dirck: "Ik ben uiteraard niet tegen afschotten, ik begrijp heel goed waar de keus vandaan komt, maar het voelt voor mij als gebrek aan vertrouwen. Daarnaast neemt een schot het licht weg in de straat en met dit plan gaat het juist om het brengen van licht. Ik heb er zelf voor gekozen om dat niet te doen. Ik ben gisteren voor de deur gaan staan, heb mensen welkom geheten en een fijne avond gewenst en ik hoop dat lang te blijven doen."

"Mijn uitgangspunt voor dit idee was voorkomen dat de snelkookpan zou ontploffen. In het plan maak ik gebruik van de wijk zelf, er heerst hier ongelooflijk veel kracht en er wonen en werken mooie mensen. Die hebben ervoor gezorgd dat we niet in angst terecht zijn gekomen maar in vertrouwen dat we samen krachtig zijn."

Maar heeft Dirck Slabbekorn dan zo'n goeie glasverzekering. "Daar wil ik mijn energie niet in stoppen, want die verzekering is wel geregeld. Ik wil vooral zorgen dat we die verzekering niet hoeven aan te spreken."