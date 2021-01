17 winkels vernield, waarvan 7 geplunderd: Boulevard Zuid likt de wonden maar kijkt weer vooruit

Het is voor Iris onmogelijk om een stukje over de Groene Hilledijk te lopen zonder dat ze iemand groet. De binding met ondernemers is groot. Ze is eigenaresse van een nagelstudio, is winkelmanager voor de bedrijfs investeringszone en adviseur voor de Alliantie Hand In Hand. “Maar we doen het allemaal samen”, benadrukt ze.

De ochtend na de rellen heeft ze burgemeester Aboutaleb rondgeleid in het getroffen winkelgebied. “Hij zei dat hij het onacceptabel vond wat die avond heeft afgespeeld. Het is dan heel fijn voor de ondernemers dat ze hun verhaal mochten doen”.

Donnerzaak Asya op de hoek van de Groene Hilledijk en Hillevliet was ‘Ground Zero’ tijdens de rellen en kwam ongeschonden uit de strijd. Eigenaar Guven Sahin was de hele tijd in de zaak. “Gelukkig is hier niets gebeurt, maar het is wel jammer voor de buren.” Hij is bij met de hulp van Iris. “Ze helpt me met zaken voor de gemeente. Ze is goed voor de ondernemers.”

Verderop in de straat komt ze een man tegen. “Ik heb gehoord dat jij met hand en tand de boel de winkels hebt verdedigd. Ik ben supertrots op je want je hebt ook mijn toko verdedigd.” Ze geeft hem een elleboog als dank.

Voor de ondernemers is het een lastige tijd door de maatregelen en daarop volgend de rellen. Maar Iris blijft strijdbaar. "We zijn sterker door strijd en gaan hier weer een vitale winkelstraat van maken. We gaan weer bouwen."