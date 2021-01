Dieren veilig bij brand in Plaswijckpark maar 'een lief, oud gebouw is er niet meer'

Uitslaande brand in theatergebouw in het Plaswijckpark in Rotterdam

''Een treurig aanblik, vreselijk", zegt Annemarie Blok-Wevering, voorzitter van de Stichting Plaswijckpark terwijl ze naar het theatergebouw kijkt dat volledige verloren is gegaan door de brand die woensdagavond ontstond. "Het is een lief, oud gebouw van 100 jaar waar kinderen iets kleins konden eten en naar theatervoorstellingen konden kijken. En dat is er niet meer. Het is heel bizar."

Dieren in veiligheid

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Er gaat een filmpje op internet rond waarop te zien zou zijn dat de brand wordt aangestoken.



"Wat bezielt je om zo'n gebouw in brand te steken?" vraagt Blik-Wevering zich geëmotioneerd af.

"We hebben niets kunnen doen om het te redden", zegt Daniel de Vos van de veiligheidsregio. "We proberen nu de overlast te beperken. De dieren in het park zijn in veiligheid gebracht."

"Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt, maar dit doet je schudden op je grondvesten", zegt Blok-Wevering. "Hoe kan dit? Ik wil niet speculeren. Er zijn beelden opgenomen en er wordt gekeken of er mensen binnen zijn geweest. Ik hoop dat het geen vandalisme is geweest of een technisch mankement. We hebben recent nog controles uitgevoerd en hadden de zaken goed op orde."

Schilderen

Op het moment van de brand waren er wel mensen aanwezig op het park. "We gebruiken deze corona-periode om alles te schilderen, de tuin onderhouden, etc.", zegt Blok-Wevering. "Daar waren we vandaag mee bezig, maar de werkzaamheden vonden niet plaats in het theatergebouw."

De brand begon rond 19.15 en toen de brandweer er was, kon het gebouw al als verloren worden beschouwd. "Het gebouw had een rieten dak", zegt De Vos. "Die zijn heel moeilijk te blussen. De brand is gelukkig niet overgeslagen naar andere gebouwen."