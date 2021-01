Brand Plaswijckpark aangestoken: 'Wat bezielt mensen om dit te doen?'

De brand in het theatergebouw van familiepark Plaswijck in Rotterdam is aangestoken. Op snapchat gaat een video rond van iemand die iets brandends naar het voormalig restaurantgebouw gooit.

"Wat bezielt mensen om dit te doen?" vraagt Annemarie Blok-Wevering, voorzitter van de Stichting Plaswijckpark, zich af.



De politie zegt van de video af te weten, maar kan er verder niets over zeggen. En ook de brandweer kijkt ernaar.

Het management van het familiepark bevestigt dat het gebouw op de video het pand is dat woensdagavond in de as is gelegd.

Het vuur ontstond rond 19:15 uur. De video is gepost om 19:12 uur. Voorzitter Annemarie Blok van stichting Plaswijckpark wil woensdagavond nog niet speculeren. Ze hoopt niet dat het vandalisme is, maar het zou haar ook niets verbazen. "Alles is recent nog gecontroleerd."