Dramatisch Feyenoord krijgt pak slaag in Heerenveen en profiteert niet van misstappen concurrentie

De eerste kans van de wedstrijd was nog voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. Nicolai Jørgensen werd aan de rechterkant het strafschopgebied ingestuurd door Lutsharel Geertruida, maar schoot de bal vervolgens in het zijnet.

Een paar minuten later was de thuisploeg voor het eerst echt dreigend, maar een schot van Mitchell van Bergen verdween net over het doel van Nick Marsman. Tien minuten later was het alsnog raak voor Heerenveen.

Middenvelder Joey Veerman kwam na een balletje van Siem de Jong door in het strafschopgebied en schoot hard de 1-0 binnen. Twee minuten later verdubbelden de Friezen de voorsprong. Pawel Bochniewicz kopte raak uit een hoekschop. Vlak voor rust kreeg Mark Diemers nog een kansje op de aansluitingstreffer, maar hij plaatste de bal naast.

Van kwaad tot erger

In de tweede helft ging het van kwaad tot erger bij Feyenoord. Het eigen spel was van een bedroevend niveau en zicht op een resultaat verdween eigenlijk al na zo'n vijftig minuten spelen. Op aangeven van Henk Veerman schoot Mitchell van Bergen de 3-0 binnen in de korte hoek.

Ondanks verschillende wissels en kansjes kwam het in het restant van de wedstrijd ook niet meer tot een Rotterdamse treffer. Met de nederlaag in Heerenveen blijft Feyenoord vijfde in de eredivisie, maar loopt de achterstand op koploper Ajax mogelijk nog verder op. Komende zondag spelen de Rotterdammers in de eigen Kuip tegen PSV, dat acht punten voorsprong heeft op Feyenoord.

sc Heerenveen - Feyenoord 3-0 (2-0)

28' Joey Veerman 1-0

30' Paweł Bochniewicz 2-0

50' Mitchell van Bergen 3-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic (46' Botteghin), Senesi, Malacia; Toornstra, Fer (64' Pratto), Diemers; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra (64' Linssen)