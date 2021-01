Dick Advocaat gaat in gesprek met Feyenoordselectie: 'Wil horen wat de groep ervan vindt'

Feyenoord verloor woensdagavond met 3-0 bij sc Heerenveen. Het is in de eredivisie de derde nederlaag op rij voor de Rotterdammers. Trainer Dick Advocaat gaat vrijdag met de spelersgroep in gesprek.

"We moeten vrijdag bij elkaar gaan zitten en dan wil ik graag horen wat de groep ervan vindt", zegt de trainer.

"Het komt steeds op dezelfde jongens neer die het moeten doen. Op een gegeven moment, als het een keer niet loopt, komt er irritatie. Naar elkaar, naar de staf. Laat ze vrijdag maar vertellen wat ze dwarszit. Dat is de enige manier om eruit te komen. Of niet. Er zit wel iets in mijn hoofd, ja, dat is duidelijk."

Maar heeft Advocaat nog het vertrouwen heeft om het tij te keren? "Dat weten we vrijdag."

Heerenveen dominant

Het spel van Feyenoord baart Advocaat ook zorgen. "Ik denk dat we allemaal geschrokken zijn. Dit hebben we bij Feyenoord nog niet meegemaakt, op zo'n manier verliezen. Het was moeilijk om het te aanschouwen. Tot aan de 3-0 zag ik één ploeg die het venijn had om te winnen en dat was Heerenveen. Pas na de 3-0 ging Feyenoord zich roeren, maar dat was een beetje laat", gaat Advocaat verder.

Speelwijze

Feyenoord werd volgens Advocaat niet verrast door de speelwijze van de Friezen. "We wisten wel hoe ze speelden. Dat hebben we ook aangegeven; bijvoorbeeld dat Veerman naar binnen zou spelen. Dan moet iedereen vanuit zijn taak spelen. Dat lukte niet helemaal. Dat zullen we vrijdag zeker met elkaar moeten bespreken."