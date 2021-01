Jens Toornstra over Feyenoord: 'Duurde weer heel lang voordat we een oplossing hadden'

"Tegen Heracles en AZ hebben we gezien dat we best veel moeite hebben als een spits het middenveld in komt. Dat gebeurde vandaag weer. Ze hadden een overtal op het middenveld. Het duurde weer heel lang voordat we daar een oplossing voor hadden", zegt Toornstra tegenover Rijnmond.

"Dat is best erg. Ik ben ook even op de grond gaan zitten, zodat we even bij elkaar konden komen. Maar goed, het duurde nog een kwartier. Dat was echt heel slecht", vertelt hij.

Feyenoord heeft door de nederlaag een grote achterstand op de top van de eredivisie. "Het gaat heel hard. Anderhalve week geleden stond je er gewoon nog goed bij. Nu sta je mijlenver achter. Dat is de pijnlijke realiteit nu."