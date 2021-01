Inzamelingsacties voor afgebrand theater Plaswijckpark leveren binnen twaalf uur al meer dan 35.000 euro op

Mensen doneren massaal geld voor het door brand verwoeste theater in het Plaswijckpark in Rotterdam-Hillegersberg. De teller bij één van de acties staat, nog geen twaalf uur na de brand, al op ruim 34 duizend euro. Het theater van het recreatiepark ging woensdagavond in vlammen op.

"Met deze actie wil ik graag, met jullie hulp, een steentje bijdragen aan de wederopbouw van dit prachtige theater", schrijft de initiatiefnemer van een van de doneeracties . Woensdagochtend om 06:00 uur hebben al meer dan 1800 mensen een geldbedrag gedoneerd. Opbrengst tot dan toe: 34.405 euro.

De brand in het theatergebouw werd woensdagavond rond 19:15 uur ontdekt en is aangestoken. Op Snapchat gaat een video rond van iemand die iets aansteekt in de buurt van het gebouw en vervolgens lijkt te schrikken van de heftigheid ervan.

De politie zegt van de video af te weten, maar kan er verder niets over zeggen. Ook de brandweer kijkt ernaar.



In het theatergebouw werden diverse voorstellingen gegeven, maar kinderen konden daar ook hun kinderfeestje vieren of luisteren naar verhalen die werden voorgelezen. Daarnaast was er een horecapunt.