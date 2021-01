Politie houdt 16-jarige verdachte aan voor brand Plaswijckpark

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een minderjarige verdachte aangehouden voor de brand in Plaswijckpark in Rotterdam-Hillegersberg. De 16-jarige jongen is thuis in Rotterdam opgepakt.

De brand in het theatergebouw werd woensdagavond rond 19:15 uur ontdekt. Het pand was niet meer te redden. Op Snapchat gaat een video rond van iemand die iets aansteekt in de buurt van het gebouw en vervolgens lijkt te schrikken van de heftigheid ervan.



Tekst gaat verder onder de foto



"Naar aanleiding van de brand hebben wij samen met de districtrecherche Rotterdam-Noord met man en macht onderzoek gedaan naar de vermoedelijke dader(s)", meldt de politie Midden-Schieland.

Naar aanleiding daarvan is de minderjarige aangehouden. Of het om een jongen of een meisje gaat en hoe oud deze verdachte precies is, is niet bekend gemaakt. Het onderzoek van de politie loopt nog.

In het theatergebouw werden diverse voorstellingen gegeven, maar kinderen konden daar ook hun kinderfeestje vieren of luisteren naar verhalen die werden voorgelezen. Daarnaast was er een horecapunt. Diverse doneeracties hebben bij elkaar al meer dan 35 duizend euro opgeleverd voor Plaswijck.