Voorzitter blij met doneeractie na verwoestende brand: 'Plaswijckpark zit in de harten van de mensen'

De aanblik van het afgebrande theatergebouw op deze donkere ochtend omschrijft ze al als een "afschuwelijk gezicht", maar Annemarie Blok-Weverling van het Plaswijckpark houdt rekening met een tweede schok als het straks licht is en de ravage pas écht goed zichtbaar wordt. "Dat je wakker wordt en denkt: was het een nare droom, of wat was het ook alweer?"

Een brand legde woensdagavond het theatergebouw van het park in Rotterdam-Hillegersberg volledig in de as. Grote blauwe bouwblokken, een pizza-oven, espressomachine en andere spullen gingen verloren. "Maar ik ben blij dat er iemand is aangehouden", zegt Blok-Weverling, de voorzitter van de Stichting Plaswijckpark. "En fantastisch dat iemand meteen een doneeractie is begonnen."

De teller daarvan loopt hard op. Rond 06:00 uur stond de teller bij een van de acties op 34 duizend euro, maar anderhalf uur later is de grens van 42 duizend euro gepasseerd. Om 08:00 uur is zelfs al 47 duizend euro opgehaald.



"Dat is waarom we hier al bijna honderd jaar mensen een fijne dag bezorgen. Dat zit kennelijk ook echt in de harten van de mensen. Ze leven met ons mee en helpen ons hierbij. Daar kijken we vandaag naar en daar halen we onze energie uit."

Verzekering

Plaswijckpark is verzekerd voor de schade. "In de strakke kostenbesparing door corona hebben we natuurlijk niet bezuinigd op verzekeringspenningen. We gaan er alles aan doen om tijdens de seizoensopening, in maart, niets meer te zien van deze ellende."

In het park wonen ook allerlei dieren. Dat is in een ander deel dan waar de brand woensdagavond woedde. "Wel waren hier een paar papegaaien en ara's, die in de rook stonden. Die hebben we gevangen en elders geplaatst."

Blok-Weverling kijkt ook vooral vooruit. "Zo gauw als we weer mogen, hopen we weer mensen te mogen verwelkomen. Hopelijk kunnen we vanaf 9 februari weer mensen ontvangen en gaat het vanaf de zomer weer allemaal goed. Dat moet toch ook wel, na al deze ellende? Kom op!"