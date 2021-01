Ridderkerkse Rozemarijn haalt al meer dan 100.000 euro op voor Plaswijckpark: 'Heel dankbaar'

Rozemarijn Moonen vertelt over de doneeractie die ze is gestart

De doneeractie van Rozemarijn Moonen voor het Plaswijckpark in Rotterdam-Hillegersberg is een enorm succes. Als je de doneerpagina ververst, zie je het opgehaalde geldbedrag elke minuut stijgen. De teller stond rond 08:30 uur op 56 duizend euro, maar om 11:15 uur is de grens van 100 duizend euro gepasseerd. Meer dan vijfduizend mensen deden al een donatie. "Ik zou al blij zijn geweest met 1000 euro, maar dat dit zou gebeuren had ik nooit verwacht".

Een brand legde woensdagavond het theatergebouw van het park in Rotterdam-Hillegersberg volledig in de as. Het gebouw had een rieten dak en was al gauw niet meer te redden. Moonen zag de beelden van de vernietigende brand in de media voorbij komen en was vol ongeloof.

Tekst gaat verder onder de video



De Ridderkerkse komt graag in het park, met haar gezin. "Het is een uitlaatklep voor ons, we hebben een abonnement. In de zomer zijn we hier soms wel twee keer per week. De blauwe blokken - die in het theatergebouw lagen - zijn favoriet van mijn jongste kind, mijn oudste gaat het liefst naar de dieren. Die vroeg ook meteen: 'Zijn de ottertjes in veiligheid gebracht?'"

De brand greep haar meteen enorm aan. "Hier moet wat aan gedaan worden, dacht ik. Maar wat kan je doen? Ik startte deze actie, maar nooit met het idee dat het zo zou exploderen. Het gaat heel hard en daar ben ik heel dankbaar voor."



Tekst gaat verder onder de foto



Aanhouding

Ze is blij te horen dat een (minderjarige) verdachte is opgepakt na de brand. Op Snapchat circuleren beelden van brandstichting. "Dat filmpje laat zien hoeveel lol ze erin hebben. Maar hoe kan je lol hebben in het vernielen van zoiets?"

Het opgehaalde geldbedrag wil ze direct aan Plaswijckpark geven. "Het is belangrijk dat zij het direct ontvangen en dat ze hiermee het theater kunnen herbouwen."