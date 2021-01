POLL: Krijgt Dick Advocaat Feyenoord nog aan de praat?

Laat jouw mening horen in onze poll.

Advocaat zelf gaf na de nederlaag in Heerenveen aan vrijdag met de spelers te willen praten. "Dan wil ik graag horen wat de groep ervan vindt", zei de trainer woensdagavond. "Het komt steeds op dezelfde jongens neer die het moeten doen. Op een gegeven moment, als het een keer niet loopt, komt er irritatie. Naar elkaar, naar de staf. Laat ze vrijdag maar vertellen wat ze dwarszit. Dat is de enige manier om eruit te komen. Of niet. Er zit wel iets in mijn hoofd, ja, dat is duidelijk."

Maar heeft Advocaat nog het vertrouwen heeft om het tij te keren? "Dat weten we vrijdag."

Slechtste wedstrijd onder Advocaat

"Het was de slechtste wedstrijd van Feyenoord onder leiding van Dick Advocaat", zei onze Feyenoord-watcher Sinclair Bischop woensdagavond. "Feyenoord speelde vanaf de eerste seconde inspiratieloos."

Volgens Bischop konden de spelers geen vat krijgen op Heerenveen-middenvelder Joey Veerman. "Pijnlijk om te zien dat de spelers op het veld er niet voor konden zorgen dat Feyenoord weer de regie in handen kreeg. En ook Advocaat kon het niet", vervolgde Bischop.

De Friezen waren volgens de sportjournalist een maatje te groot voor Feyenoord. "Heerenveen wist met elke minuut te groeien en wist wél elk duel te winnen en daar als team te staan. Feyenoord speelde ver onder de maat. Advocaat probeerde het nog met een aanvaller erbij, maar ook die kon ook geen potten breken."

Tekst gaat verder onder de video



"Feit is dat het begint met een plan en dat het begint met als team fungeren. En dat hebben we deze wedstrijd niet gezien", concludeerde Bischop.