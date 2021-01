Gemeente trekt 93 miljoen euro uit voor tientallen nieuwe gymzalen in de stad

Rotterdam krijgt 55 nieuwe gymzalen in de stad. De gemeente trekt 93 miljoen euro uit voor de bouw daarvan. De gymzalen zijn niet alleen nodig als uitbreiding, maar ook als vervanging van oude gymzalen die niet meer aan de eisen voldoen.

Rotterdam telt momenteel zo'n driehonderd gymzalen. Door de nieuwe gymzalen beter te spreiden over de stad, wordt voor veel scholen de reistijd naar de zaal korter, denkt de gemeente.

"Onderwijstijd kan daardoor zo goed mogelijk worden besteed", zegt de gemeente. "Betere spreiding en uitbreiding van het aantal zalen lossen ook knelpunten in gymroosters makkelijker op."

Van die nieuwe gymzalen is een deel ter vervanging van al bestaande zalen, die voor 1960 gebouwd zijn. Die zijn vaak te klein en te duur in onderhoud. De nieuwe zalen vallen daarentegen onder de noemer 'bijna-energie neutrale gebouwen'.

"De uitbreiding en vervanging van gymzalen is goed nieuws voor Rotterdamse leerlingen", zegt wethouder Said Kasmi (onderwijs). "Lekker bewegen in een fijne, moderne gymzaal hoort bij gezond opgroeien."