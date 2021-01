LIVEBLOG: Pinto weer terug in de basis van Sparta tegen FC Twente

Ruim een maand geleden won Sparta nog, enigszins verrassend, met 2-0 van FC Twente in Enschede. Donderdagavond komen de Tukkers naar Het Kasteel. Via Rijnmond mis je uiteraard helemaal niets van Sparta-FC Twente.

Zo is het op 93.40 FM van 18:00 tot 21:00 uur ruim baan voor Radio Rijnmond Sport, met presentator Dennis van Eersel. Ruud van Os en Dennis Kranenburg zitten op Het Kasteel en verzorgen vanaf 18:45 uur het live commentaar.

Luister hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport met het wedstrijdverslag van Sparta-FC Twente:

Het duel tussen Sparta en FC Twente is er een tussen de nummer dertien en zeven van de eredivisie. De Rotterdammers gingen deze doordeweekse speelronde nog in als nummer tien, maar zijn door goede resultaten van Heracles Almelo, Fortuna Sittard en VVV-Venlo voorlopig even gezakt.

Verdediger Bart Vriends is donderdag nog steeds afwezig bij Sparta. Linksback Mica Pinto keert weer terug in de basis, waarbij zijn vervanger Aaron Meijers wel afwezig is vanwege de blessure die hij afgelopen weekend opliep.

Wil je meepraten over Sparta-FC Twente? Laat dan hieronder een reactie achter. Er is ook een liveblog.

Sparta - FC Twente (Aftrap 18:45 uur)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Smeets, Harroui, Auassar, D. Duarte; Thy; Engels