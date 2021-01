Sparta en FC Twente scoren niet op Het Kasteel

Sparta en FC Twente hebben donderdagavond elkaar in evenwicht gehouden. Op Het Kasteel eindigde de wedstrijd zoals het begon (0-0). Na dit gelijkspel is het team van trainer Henk Fraser de nummer tien van de eredivisie met 22 punten.

Beide ploegen begonnen afwachtend aan de wedstrijd. Na het openingskwartier kroop Sparta iets meer uit haar schulp. Namens de thuisploeg waren Abdou Harroui en Deroy Duarte het meest gevaarlijk. Harroui knalde aan de linkerkant de bal net voorlangs. Duarte dwong FC Twente-doelman Joël Drommel naar de rechterhoek van het doel. De middenvelder van Sparta zag zijn schot echter nipt naast gaan.

Drie op een rij

Na de rust kwam Sparta gretig uit de kleedkamer. De thuisploeg kreeg in korte tijd drie kansen achter elkaar, die Duarte (redding Drommel), Lennart Thy (schot geblokt) en Abdou Harroui (poging over) niet scoorden. Dirk Abels was vlak voor het uur nog gevaarlijk met een schot dat naast ging.

Het niveau zakte na zestig minuten weg. Beide kansen kregen geen weinig kansen meer. FC Twente was in het slotkwartier nog dichtbij met invaller Issah Abass. De aanvaller kon een voorzet vanaf de rechterkant net niet binnen tikken. Vlak voor tijd kreeg Sparta via Danzell Gravenberch nog een kans. De vervanger van Mario Engels stuitte echter op keeper Drommel.

Sparta - FC Twente 0-0 (0-0)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Smeets (80' Burger), Harroui, Auassar (80' L. Duarte), D. Duarte (74' Mijnans); Thy; Engels (64' Gravenberch)

Luister hieronder live mee naar de nabescbouwing op Radio Rijnmond Sport van Sparta-FC Twente:

