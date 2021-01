Bijna tweeduizend mensen tekenen petitie tegen afschieten damherten bij Numansdorp

De petitie die bewoners en natuurliefhebbers in de Hoeksche Waard zijn gestart om het afschieten van een groep damherten tegen te houden, is inmiddels meer dan 1800 keer ondertekend. De petitie is sinds vorige week woensdag in de lucht.

De groep van dertig damherten is waarschijnlijk rond het jaar 2000 ontsnapt bij een onbekende eigenaar en leeft sindsdien in een natuurgebied rond Strijen en Numansdorp. "De dieren zitten er al twintig jaar", vertelde Ray de Boon, initiatiefnemer van de petitie , vorige week. "Mensen die hier wonen weten gewoon niet beter."

Volgens de provincie Zuid-Holland neemt de kans op verkeersonveilige situaties toe, als de populatie toeneemt. "De kans op een ernstig ongeluk wordt groter als meer dieren zich gaan verplaatsen. Daarnaast veroorzaken damherten ook schade aan landbouw- en andere gewassen", meldde de provincie in juli vorig jaar.



De provincie wil nu dat alle verwilderde damherten worden afgeschoten. De klus moet binnen vijf jaar zijn geklaard. Maar de initiatiefnemers van de petitie zijn het daar niet mee eens.

"Er wordt gezegd dat ze voor gevaarlijke situaties zorgen, maar dat is gewoon niet waar. Er is in 2015 één damhert aangereden op de A29. Verder is er niets gebeurd."

'Het is iets unieks'

De tegenstanders van het afschieten van de dieren vinden dat de populatie wel in toom gehouden moet worden. "Maar dat hoeft niet te gebeuren door ze allemaal af te schieten. Laten we vechten om deze geweldige dieren te laten leven. Het is iets unieks wat we moeten koesteren en wat niet zomaar mag worden afgeschoten."