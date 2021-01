Justitie eist werkstraf voor fataal ongeluk op schip in de Waalhaven

Justitie eist een werkstraf van 140 uur voor een fataal arbeidsongeval op een schip in de Rotterdamse Waalhaven. In april 2018 raakte een Roemeense werknemer bekneld en overleed later.

Het 57-jarige slachtoffer was bezig een trapdeel los te maken op het schip de Mighty Servant. De verdachte zat op dat moment op een kraan, een zogeheten verreiker, en deed feitelijk hetzelfde. De Roemeen kwam tussen het trapdeel en de mast van de kraan klem te zitten.



Volgens de 50-jarige verdachte had de werknemer daar niet moeten lopen en hield hij zich niet aan de instructies. “Hij was er plotseling. Ik zag het daarna onder mijn eigen ogen gebeuren.”

Justitie stelt dat het bedrijf, waar de verdachte directeur van is, de veiligheidsregels niet op orde had. Ook zouden de instructies voor het losmaken van ijzerwerk onduidelijk zijn geweest. “Verdachte was onvoorzichtig, onachtzaamheid en nalatig.”

Regeling

De directeur heeft direct contact gezocht met de familie van de Roemeen. “We zijn op de begrafenis geweest en hebben een financiële regeling getroffen met zijn vrouw.” Er is 50.000 euro betaald. Dat zou het salaris zijn geweest dat het slachtoffer nog tot zijn pensioen had gekregen.

De rechter fronste daarbij de wenkbrauwen. “Dat is op basis van een maandloon van minder dan 500 euro. Dat u Roemenen inhuurde was wel een slimme, goedkope constructie. Mag ik dat zeggen?” De verdachte zei dat het op dit moment zeker niet goedkoper is om Roemeense werknemers in te huren.

De man vertelde dat hij zelf een bedrijf heeft in Roemenië. “Het is begonnen met een kindertehuis. We hebben inmiddels een fabriek met 110 werknemers. Ons streven is altijd geweest om mensen die in armoede leven te helpen.”

De rechter in Rotterdam doet op 11 februari uitspraak.