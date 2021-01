Kijk terug: dit is de schade na de verwoestende brand in het Plaswijckpark

Een vlammenzee verwoestte woensdagavond het theatergebouw in het Rotterdamse familiepark Plaswijckpark. Niemand raakte gewond, ook alle dieren zijn in veiligheid gebracht. Maar het pand, met een rieten dak, was niet meer te redden. Een dag later nemen we de schade op.