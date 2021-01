Rotterdamse vreest voor nieuwe ramp voor Spaans asiel dat zij eerder er weer bovenop hielp

Christine Burgemeester van de Rotterdamse Stichting Zilver is nauw betrokken bij het asiel en springt meteen te hulp. Er wordt geld ingezameld voor eten en hulpmiddelen en een deel van de Spaanse dieren krijgt onderdak bij nieuwe, Nederlandse, baasjes.



Rijnmond vraagt zich af: hoe is het anno 2021 met het asiel en de dieren?

De dieren zijn gered

Christine vertelt: "Het asiel in Alicante is er weer bovenop gekomen. De dieren hebben vier dagen in het water gestaan dat tot zeker een meter hoog kwam." Wonderlijk genoeg zijn er geen honden overleden. "Een dappere vrijwilligster is door het water heen gewaad om de dieren eten te geven en, waar mogelijk, in veiligheid te brengen."

Dat was niet zonder gevaar. De vrijwilligster moest uiteindelijk geëvacueerd worden omdat het waterpeil tijdens haar reddingspoging steeg. "Als zij dit niet had gedaan waren de dieren sowieso overleden", aldus Christine.

Toen het water eenmaal weg was, zat alles onder de modder. De dierenverblijven waren kapot en de brokken doorweekt. Vanuit Nederland zamelde Stichting Zilver ruim achttien duizend euro aan geld en goederen in. Ook zijn zo veel mogelijk katten en honden naar Nederland gevlogen. "Het was heel bijzonder om mee te maken hoe mensen wilden helpen. Zowel hier als daar."

Een nieuwe ramp dient zich aan

Met het asiel en de dieren is alles dankzij hulp weer goed gekomen. "Ze hebben, gek genoeg, geen groot trauma aan de overstroming overgehouden." Toch zijn de zorgen niet voorbij want inmiddels heeft een nieuwe ramp zich aangediend: de coronacrisis.

"Het sociale vangnet in Spanje is een stuk slechter dan in Nederland. Dieren belanden dus sneller op straat als mensen geen geld meer hebben. En dat is niet het enige: "Ook de vuilnisbakken zijn leeg nu restaurants en hotels dicht zijn. Zwerfdieren kunnen daardoor niet genoeg voedsel vinden."

Heel Nederland wil een poes

Opnieuw is hulp vanuit Rotterdam nodig. "Eind januari komen er weer 65 dieren naar Nederland. De busreis is lang en heel vermoeiend voor ze maar vliegen kan nu niet." Toch is er ook blijdschap: "Mensen staan te huilen bij de bus als ze eindelijk hun kat ophalen waar ze al maanden op wachten."

En die katten; die zijn populair. Het lijkt wel of heel Nederland een nieuwe poes wil. "Mensen klikken gewoon op een plaatje want het ziet er allemaal zo leuk uit. Ze hebben geen idee waar ze mee te maken krijgen."

De kunst is om de verwachtingen goed te managen. "Als jij nu een poes neemt omdat je thuis zit en je gaat straks wel weer naar kantoor dan zit zo’n dier ineens alleen. Daar beginnen wij niet aan. Je gaat een verbintenis aan voor zo’n twintig jaar en daar moet je de tijd voor nemen."

Vrijwilligers krijgen veel te verduren

De stormloop op een adoptiedier zorgt er ook voor dat veel dieren weer teruggebracht worden. Mensen zijn veel thuis en dieren kunnen daardoor oververmoeid raken. "Wat je ook sterk merkt is dat mensen veel minder geduld hebben met een dier, de lontjes zijn veel korter." Ook Christine heeft last van de korte lontjes. "ls je dan een krijsend berichtje krijgt op WhatsApp dan vraag je je wel af waarom je dit vrijwilligerswerk bent gaan doen."

"Ach", verzucht ze, "konden die mensen maar een maandje in Spanje meemaken hoe het daar is. Het is onvergelijkbaar en de situatie daar is schrijnend. En weet je, een huisdier is gewoon niet de oplossing voor je eenzaamheid."