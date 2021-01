Celstraffen voor plaatsen foto van Rotterdamse undercoveragenten

De verdachten zijn de veroordeelde drugshandelaar Dennis van den Berg en zijn vriendin Angelique H. uit Berkel en Rodenrijs. Zij zijn in een groot onderzoek naar drugshandel en moord langere tijd gevolgd door twee infiltranten, 'Daphne en Ronnie' genaamd. Zij hadden vriendschappelijke banden aangeknoopt met het Berkelse stel.

Fatale gevolgen

In 2017 plaatste Dennis van den Berg een foto van het politie-duo op Twitter. Die foto had hij van Angelique gekregen. De rechter zegt dat het onthullen van de identiteit van de rechercheurs fatale gevolgen kan hebben. In ieder geval zijn ze met hun undercoverwerk gestopt.



Van den Berg had gezegd dat de agenten niet herkenbaar waren, omdat de foto van de achterkant was genomen. Angelique H. had ontkend dat ze afwist van de foto. Zij krijgt zes maanden cel, Van den Berg acht maanden.

Het moordonderzoek draait om de liquidatie van Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs in 2014. Het gaat om een vergismoord. Het eigenlijke doelwit was Dennis van den Berg. Hij zit een straf uit voor drugshandel. Zijn vriendin is eerder veroordeeld voor witwassen en afpersing.