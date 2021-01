Overwoekerde gift voor gewaagde roeitocht van New York naar Rotterdam

Trainingsboot in boerenschuur in Zuidland

De trainingsboot voor You'll never roeit alone

De overtocht over de Atlantische Oceaan van New York naar Rotterdam in een roeiboot is geen avontuur voor watjes. Het is 60 dagen roeien, twee uur op twee uur af; 6 duizend kilometer in totaal om 600 duizend euro op te halen voor het goede doel. Drie Rotterdamse avonturiers zijn vastberaden deze missie te volbrengen onder het motto van You'll never roeit alone. Zij worden daarbij geholpen met een hele bijzondere gift uit het oosten van het land: een overwoekerde roeiboot, die in een achtertuin lag te vergaan.

"Kan toch niet waar zijn, zal wel een roeibootje zijn?", was de eerste reactie vol ongeloof toen een van de Rotterdamse avonturiers een telefoontje kreeg van een man uit Zevenaar, die zei dat hij zo'n ding in zijn tuin had liggen. De schenker had een artikel over de gewaagde roeitocht gelezen in een politievakblad, vond het een moedig avontuur en wilde wel van de boot af. Het bleek een elf meter lange oceaanroeier van een solo-roeier die boot zelf had gebouwd, maar daarna met de noorderzon was vertrokken. De boot was nooit verder gekomen dan het IJsselmeer.

Die boot was zeven jaar overgeleverd aan de elementen van de natuur roeier Perry

"Een oceaanroeier kregen we in onze schoot geworpen, dat is toch fantastisch", zegt een blij verraste Bert Schoolenberg. Hij is net zestig jaar geworden, ook net opa en de oudste deelnemer. "Deze boot is toch een lot uit de loterij", zegt collega-roeier Jan van de Werken.

Gras, bladeren en water

De boot lag al zeven jaar te niksen in de tuin en bladeren, modder, mos en planten hadden al aardig huisgehouden. "Je kan je misschien voorstellen hoe dat eruit ziet; als een boot zeven jaar is overgeleverd aan de elementen van de natuur. Dat ding was overwoekerd en zat vol met gras, bladeren en water", zegt Perry ten Brinke, de jongste deelnemer.

Ga maar lekker je gang, snoei wat nodig is roeier Bert

Ze besloten de boot te nemen, niet voor de overtocht maar wel als trainingsboot. Uit de tuin halen en verplaatsen naar een boerenschuur in Zuidland was nog een hele klus. "Ga maar lekker je gang, snoei wat nodig is", zei de schenker tegen de mannen. Eerst zijn ze een hele dag bezig geweest om de boot van zijn plek te krijgen en van het erf te krijgen.

Daarna heeft een kraan de boot op een dieplader gehesen en kon-ie vervoerd worden naar een boerenschuur van een akkerbouwer in Zuidland. Ook van de boer kunnen de avonturiers rekenen op sympathie. Ze kunnen de boot daar gratis stallen.

Het ziet eruit als vieze oude meuk maar we gaan er iets moois van maken roeier Jan

In de schuur gaan de mannen de boot strippen, schoonmaken en opknappen. "Het ziet eruit als vieze oude meuk. Maar je moet ergens beginnen en zoals je in veel tv-programma's ziet, wordt vieze, oude meuk op een gegeven moment weer iets moois. Dat gaan we ook hier mee doen", vertelt Jan, terwijl hij modder en verrotte onderdelen uit de boot verwijderd.

Een opknappertje

Bij de eerste schoonmaak blijkt al gauw dat de boot wel een opknappertje is. "Er moet wel wat gerepareerd worden en er moet ook een stuk van de kajuit af, want er is nu plek voor één roeier en wij willen met twee mensen roeien", vertelt Jan. Ze verwachten over twee maanden voor het eerst met de roeiboot het water op te kunnen.

En dan hebben ze een jaar om op niveau te komen. Ze trainen al twee keer per week bij de Rotterdamse roeivereniging Skadi en binnenkort hopen ze ook een nieuwe vierde man te verwelkomen. Hun eerste vierde man heeft zich vanwege privé-omstandigheden teruggetrokken.

Wat zei Pipi Langkous? Ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk dat ik het kan roeier Jan

In het voorjaar van 2022 moet de gewaagde onderneming, waar maar enkelingen zich aan wagen, plaatsvinden. De meeste ocean rowing challenges gaan van de Canarische eilanden naar de Caraïben of stoppen bij Ierland of Engeland. "Wat zei Pipi Langkous ook alweer? 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.' We gaan het gewoon doen", zegt een optimistische Jan. "Dit is allemaal avonturen en we gaan gewoon avonturen", vult makker Bert aan.

De Rotterdamse mannen roeien voor het Ronald McDonaldhuis in Rotterdam. Ze willen 600 duizend euro inzamelen voor een nieuwe huiskamer, waar gezinnen even op adem kunnen komen als een kind in het Sophia Kinderziekenhuis is opgenomen. Voor hun roeimissie willen ze het zoveel mogelijk hebben van giften en vrijwillige hulp. Voor de overtocht hebben ze nog een andere boot nodig waar ze met zijn vieren kunnen roeien, slapen en alle etensvoorraden opslaan.