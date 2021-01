Winkelcentrum Zuidplein breidt uit, busstation krijgt opknapbeurt

Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam-Zuid wordt uitgebreid met nog eens vijfduizend vierkante meter aan oppervlakte. Ook het busstation krijgt een upgrade. "Dit soort plekken worden de komende jaren alleen maar drukker, dus dan moeten we ook meer winkelaanbod hebben", zegt projectleider Wouter van de Braak.

Het winkelcentrum is nu jaarlijks goed voor 11 miljoen bezoekers. Meer dan 13 miljoen reizigers maken jaarlijks gebruik van het station. Volgens de projectleider kan dat laatste getal de komende jaren oplopen tot 17 miljoen.

Grote verandering

De uitbreiding en verbouwing maken onderdeel uit van het veranderingsproces in de buurt dat jaren geleden al in gang is gezet. Theater Zuidplein heeft een nieuwe locatie, net als het zwembad. In de toekomst komt aan de overkant, bij Rotterdam Ahoy, een nieuwe vestiging van bioscoop Pathé. "Dat gaat zoveel meer leven blazen in dit gebied", voorspelt Van de Braak.

Tekst gaat verder onder video



"De trein van veranderingen is in 2016 gestart en gaat niet stoppen tot we klaar zijn", zegt de projectleider. "Tot 2023 of 2024 zijn we bezig met de buitenruimte, maar dan is het ook helemaal af en door iedereen te gebruiken."

In het nieuwe deel van het winkelcentrum komen twee supermarkten en nieuwe verswinkels. "Ook de parkeergelegenheid breiden we uit. Dit wordt uiteindelijk allemaal gekoppeld aan het oude winkelcentrum." De uitbreiding start in maart.

Tekst gaat verder onder afbeelding



'Tochtig gat verdwijnt'

Het nieuwe busstation wordt volgens de projectleider een hele verbetering voor de reiziger. "Het tochtige gat verdwijnt", zegt hij over het busstation dat zich nu naast het winkelcentrum bevindt. "We gaan het hele station beglazen; alles wordt dichtgezet. Ook komt er vergroening, met veel bomen. Het is belangrijk dat het 's ochtends en 's avonds een fijne plek wordt."

Tekst gaat verder onder afbeelding



De hellingbaan waarover de bussen naar de ingang van het station reden, is inmiddels gesloopt. Daar komt een 140 meter lange, nieuwe hellingbaan voor terug. "We maken daar nu de fundering voor."

Het nieuwe deel van het winkelcentrum moet begin volgend jaar af zijn. In de tussentijd is het winkelcentrum gewoon open en loopt ook het openbaar vervoer gewoon door. "Geen vertraging, geen opstopping. Die machine draait."

Tekst gaat verder onder afbeelding