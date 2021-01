Taakstraf voor aanrijding waarbij vrouw ongeboren kind verloor

De Wijnstraat in Dordrecht Foto: Google Streetview

De man reed volgens de rechter in 2018 wild met zijn motor door Dordrecht. Niet alleen reed hij 60 kilometer per uur te hard, maar hij reed ook de afgesloten Wijnstraat in.

Door zijn rijstijl kon hij een overstekende vrouw niet ontwijken. De vrouw was 22 weken zwanger, raakte gewond en verloor door de aanrijding het ongeboren kind.

De officier van justitie had het ontnemen van het rijbewijs niet geëist. De rechter legde de Dordtenaar wel die straf op om de man bewust te laten worden van zijn rijgedrag.

Ook heeft de man een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de periode van een jaar.