Dichter des Vaderlands nieuwe stadsdichter van Rotterdam

Traditiegetrouw draagt de stadsdichter van de afgelopen twee jaar, Dean Bowen, het dichtersstokje over aan de nieuwe stadsdichter van Rotterdam. Dat is dit jaar Anne Vegter geworden, die eerder al Dichter des Vaderlands was.

Donderdag werd ze in het Bibliotheektheater officieel benoemd door wethouder Said Kasmi. De stadsdichter maakt jaarlijks meerdere gedichten over Rotterdam, haar inwoners en de Rotterdamse actualiteit.



Vegter heeft meerdere kinderboeken geschreven en publiceerde haar eerder gedichtenbundel in 1991. Ze heeft de Anna Blaman Prijs gekregen voor haar hele oeuvre. Voor haar bundel Eiland berg gletsjer kreeg ze in 2011 de Awater Poëzieprijs. Van 2013 tot 2017 was ze als eerste vrouw Dichter des Vaderlands.



Stadsnomade

De komende twee jaar wil Vegter als stadsnomade de 'verschillende ritmes van de wijken' waarnemen. Ze wil erop uit gaan om de 'tegenstrijdig stemmen in eigen stad te horen'. "Stadspoëzie ontstaat door luisteren, kijken en nadenken", schrijft Vegter. "Een stadsdichter zoomt uit en schrijft over de plek waar we leven en de kwetsbare tijd waarin we ons bevinden."

In 2023 geeft Vegter het stokje weer door aan een nieuwe stadsdichter.