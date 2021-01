Dit is waarom Plaswijckpark een grote rol speelt in de jeugdherinneringen van zoveel generaties Rotterdammers

“Plaswijckpark is zò Rotterdams”, zegt Jan Cees van Duin, voorzitter van de Stichting Historisch Hillegersberg. “Ook voor de oorlog was het voor de Rotterdammers, ondanks dat het toen in de zelfstandige gemeente Hillegersberg lag. Je ging vanaf station Delftsche Poort met tramlijn 4 of 14, een mooie rit door de stad naar de Bergse Plas.”



De kinderen die met hun ouders naar Plaswijckpark gingen, namen later hun kinderen en kleinkinderen mee. Generaties groeiden zo op met het Rotterdamse attractiepark. Van Duin: “Het is vanaf 1923 hèt uitje voor veel mensen. Vroeger was de toegangsprijs niet zo hoog, zodat ook de minder bedeelden er naartoe konden.”



Plaswijckpark hoort daardoor voor verschillende generaties Rotterdammers bij de jeugdherinneringen. Rotterdammers die nu zo meeleven met het park. Net als Van Duin, die gisteravond de sirenes de hoorde en via de buurtapp las wat er aan de hand was: “Het is vreselijk dat zo’n mooi gebouw in de brand is gestoken.” De voormalig voorzitter van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek woont vlakbij Plaswijckpark.

Nelis Loos

Het is de Rotterdamse horecaondernemer Nelis Loos (1863-1942) die aan de basis staat van wat nu Plaswijckpark is. Zijn naam leeft in Rotterdam nog altijd voort in de C.N.A. Looslaan in Hillegersberg en in café Loos in het Scheepvaartkwartier.



Loos was een echte horecaman. In 1883 begon hij z’n eerste café aan de Kaasmarkt in het centrum van Rotterdam. Er volgde in de jaren erna nog een aantal andere kroegen en in 1908 opende hij het bekende Café Loos aan het Hofplein. Bij het bombardement op het centrum van Rotterdam op 14 mei 1940 raakte het pand beschadigd en werd gesloopt.



In 1915 had Loos in de toenmalige gemeente Hillegersberg een villa gekocht: villa Buitenlust aan de Straatweg. Daar begon hij een theeschenkerij maar dat was niet succesvol. Op 1 mei 1919 sloot hij de theeschenkerij en een jaar later verkocht hij de villa aan de gemeente Hillegersberg.



advertentie in De Maasbode van 29 april 1915, tekst gaat verder onder de afbeelding



De gemeente gebruikte het pand tot aan de annexatie door Rotterdam in 1941 als raadhuis. Het terrein achter de villa bleef in handen van C.N.A. Loos. Hij richtte het in als wandelpark. In 1923 ontstond hieruit Plaswijckpark. Het park lag aan de Bergse Achterplas, daar kwam de naam ‘Plaswijck’ vandaan. De theeschenkerij verplaatste hij naar een paviljoen aan de plas.

Sappige weiden

De Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef op 20 april 1923 over de inrichting van het park: “Sinds het vroege voorjaar zijn er ruim veertig arbeiders aan het werk die de sappige weiden aan den Bergschen Achterplas in een fraai wandelpark zullen herscheppen. Reeds in de maand Mei zal een groot gedeelte gereed komen.”



Plaswijckpark werd in 1927 uitgebreid met een dierenpark. Het Rotterdamsch Nieuwsblad meldde in juli van dat jaar: “Hoewel het pas in wording is, biedt het aan vele uitheemse dieren onderdak”. De krant keek uit naar de uitbreiding van het dierenpark: “Voorwaar, het zijn grootsche dingen die wij volgend jaar in Plaswijck te zien zullen krijgen. Een dierenpark dat in ligging en inrichting getuigt van veel doorzicht zal niet nalaten veel bezoekers naar Hillegersberg te trekken”.

Schoonheidszin

In de zomer van 1931 werd het Rosarium in Plaswijckpark officieel geopend. De 15.000 vierkante meter grote rozentuin werd in de kranten enthousiast beschreven. De krant Voorwaarts kreeg voor de opening een rondleiding van C.N.A. Loos en scheef op 10 juli 1931: “Hulde voor zoveel ondernemingsgeest en schoonheidszin.”



Halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw kwam Plaswijckpark in de problemen. De exploitatie en het onderhoud legden een financieel zware druk op het park. In 1937 kocht de gemeente Hillegersberg Plaswijck en richtte de Stichting Plaswijckpark op. Op deze manier kon het park worden voortgezet.

De theeschenkerij in 1936 op een prentenbriefkaart uit de collectie van het Stadsarchief Rotterdam



In het stichtingsbestuur namen leden van het bestuur van de gemeente Hillegersberg plaats, net als de Rotterdamse bankier en bestuurder K.P. van der Mandele en stadsarchitect W.G. Witteveen. Ook Nelis Loos werd lid van het bestuur van de stichting. De Stichting Plaswijckpark is nog altijd verantwoordelijk voor de exploitatie.