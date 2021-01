Feyenoord-spits Vente maakt seizoen af bij Roda JC

Vente kwam in 2009 als jeugdspeler binnen bij Feyenoord, maakte al ruim tweeduizend minuten in de eredivisie en speelde zelfs Champions League tegen Manchester City, maar moest aan de start van dit seizoen bij het nieuwe Feyenoord onder 21 aansluiten. De beloftencompetitie ligt echter al lange tijd stil door de coronacrisis. Eind december vorig jaar maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen zijn enige minuten in Feyenoord 1 van dit seizoen.

"Voor jonge voetballers zoals Dylan is het belangrijk om veel te spelen", vertelt technisch directeur Frank Arnesen via de clubkanalen van Feyenoord. "Daar heeft hij op deze manier meer kans op. Roda JC krijgt er op hun beurt een goede voetballer bij, die hen hopelijk kan helpen om het verschil te maken. En voor Feyenoord is dit goed omdat het helpt in het bieden van perspectief voor de voetballers van Onder 21, wiens competitie al sinds september stil ligt."

Eerder deze week werden Naoufal Bannis, Bernardo Silva en Mikael Johnsen van Feyenoord onder 21 al verhuurd aan FC Dordrecht. Marouan Azarkan volgt mogelijk nog.

Vente sluit per direct aan in Kerkrade, waar hij mogelijk aankomende zaterdag tegen FC Dordrecht al zijn debuut kan maken voor de Limburgers. Roda probeert hem voor die wedstrijd speelgerechtigd te krijgen.