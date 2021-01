Bekende rapper Jairzinho spreekt jongeren op straat aan en probeert te voorkomen dat ze gaan rellen

"We gaan door een moeilijke tijd maar ik vind dat Rotterdam zijn schoonheid niet mag verliezen. Daarom moeten we onze stem laten horen en ons van onze beste kant laten zien." Aan het woord is Jairzinho Winter, een bekende Rotterdamse rapper en eigenaar van het platenlabel Rotterdam Airlines.

We ontmoeten hem in zijn kantoor op de Hoogstraat, in het centrum van Rotterdam. Aan de muur hangen Awards en gouden platen, naast de in ministek uitgevoerd portretten van hemzelf en de artiesten die hij vertegenwoordigt. Uit de kelder klinkt muziek. Het is de studio waar zijn broertje, samen met bevriende muzikanten, werkt aan nieuwe nummers.

Verhaal gaat verder onder de video:



Bekendheid

Winter is in zijn genre een grote jongen, met veel hits op Youtube. Zijn nummers zijn al miljoenen keren bekeken, zoals Laat niet los (samen met Jonna Fraser) en She see mee (met Sevn Alias). De bekendheid die hem dat oplevert, wil hij in coronatijd inzetten voor een ander doel. Hij loopt nu 's avonds met wat vrienden over straat, om jongeren aan te spreken op de avondklok en om ze af te houden van het rellen.

Met zijn dikke grijze winterjas, baard en lange dreadlocks is de rapper een opvallende verschijning. Op zijn gemak loopt hij door de stad en geeft af en toe bekende een high-five. "Dit is mijn wijk, hier ben ik opgegroeid. Ik wil mijn gezicht en stem gebruiken om die gasten te overtuigen en te motiveren om liever niet te gaan rellen, want het heeft teveel negatieve consequenties."

Rustig

Deze woensdagavond blijkt het opvallend rustig, na de onstuimige avonden daarvoor. We zien alleen wat hardlopers, verdwaalde toeristen en thuisbezorgers op hun scootertje. "De stad is thuis; Netflix en chill. Het kwartje lijkt gevallen. Ze zijn er geen stap mee verder gekomen. En je gaat ook niet dagenlang rellen."

Hij scrolt door de Telegram-app, waar de afgelopen veel dagen oproepen werden geplaatst om ergens in een stad te gaan rellen. Nu circuleren er vooral oproepen om dat niet te doen. "Dat is goed. Ik denk ook dat de jeugd zich realiseert dat jonge ondernemers hier last van kunnen krijgen. Mooi, want wij zijn toch de nieuwe generatie. Wij moeten het samen doen. Hand in hand, zoals Feyenoord altijd zegt."

Random iemand

Dan maar de vraag hoe hij de eerdere rondes heeft ervaren. "Het is aangenaam, verrassend. Ik spreek ze op een vriendelijk toon aan en met respect, want dan krijg je dat ook terug. Als ze van plan zijn naar de binnenstad te gaan, probeer ik ze naar huis te sturen. Het helpt dat ik een bekend gezicht ben, dat geeft meteen een andere vibe dan wanneer een random iemand ze aanspreekt."

Volgens Jairzinho zijn de jongeren moe, verveeld, geïrriteerd en vol adrenaline. Dat verklaart volgens hem waarom ze zijn gaan rellen. "Ik denk dat veel mensen het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord en gezien. En niet iedereen weet goed gebruik te maken van zijn hersens, zal ik maar zeggen."

We zien een paar keer een politiewagen surveilleren, maar de sfeer wordt alleen verstoord door de kerkklokken en de knetterende bromscooters. "Een gewoon relaxt Rotterdams avondje," concludeert de rapper. "Het is een misvatting dat Rotterdam nu een oorlogsgebied is. De stad heeft een spiegel voor zich gekregen en gezien dat het niet mooi was. Dus, you know. We fixen dit."