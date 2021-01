Dordrecht gaat preventief fouilleren vanwege oproep tot rellen

De gemeente Dordrecht heeft vier gebieden aangewezen waar je preventief gefouilleerd mag worden. Directe aanleiding zijn de rellen eerder deze week in steden als Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam.

Volgens de gemeente wordt er op sociale media opgeroepen om ook in Dordrecht te gaan rellen. In die oproepen worden een aantal plekken genoemd. Het gaat om de gebieden rondom de Rijksstraatweg, de Zwijndrechtse brug, Nieuw-Krispijn en de omgeving van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

In Dordrecht zijn deze week geen rellen geweest. Maandagavond was er alleen even sprake van een 'gespannen sfeer'.