Uitslag poll: ruim 70 procent denkt niet dat Advocaat nog het roer om kan gooien bij Feyenoord

Zo'n 29 procent gelooft nog wel dat Feyenoord het seizoen positief kan afsluiten met Advocaat aan het roer.

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop had weinig goeds te zeggen over de trainer en zijn team na de wedstrijd tegen sc Heerenveen van afgelopen woensdag. "Het was de slechtste wedstrijd van Feyenoord onder leiding van Dick Advocaat. Feyenoord speelde vanaf de eerste seconde inspiratieloos."

'Laat Dick lekker het seizoen afmaken'

De reacties op onze Facebook-pagina liegen er niet om: de teleurstelling is groot. Maar de schuld van het slechte spel ligt volgens de mensen die reageren niet enkel bij de trainer. "Zou het niet gewoon zijn dat Advocaat het maximale uit de selectie heeft gehaald? Laat Dick lekker het seizoen afmaken!", zegt Mark Dessens.

"Ze zijn lui en ongemotiveerd, je ziet het aan alles af helaas", reageer Ray Bijkerk. "Nee, Dick gaat dit niet meer aan de praat krijgen. Denk serieus dat met de huidige selectie geen enkele trainer dit kan." Yil Ser vraagt zich ook af of dit nog goed komt: "Krijgt Feyenoord zich zelf nog aan de praat?"

'Winterdipje'

Manuel Ruiz de Jong denkt dat het probleem dieper ligt: "Een club die geen scouting heeft en al jaren geen duidelijke visie, loopt in keer tegen een muur aan! Dat gedoe over het station, geeft precies aan wat er mis is. Wel niet wel niet, zo kun je toch geen miljoenen bedrijf runnen?" Volgens Hans Van de Wiel moeten we er niet te zwaar aan tillen: "Winterdipje."

Advocaat zelf gaf na de nederlaag in Heerenveen aan vrijdag met de spelers te willen praten. "Dan wil ik graag horen wat de groep ervan vindt", zei de trainer woensdagavond.

