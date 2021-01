Panden van dezelfde familie vier maal beschoten

Een woning en twee bedrijven van dezelfde familie worden binnen korte tijd beschoten door vermoedelijk dezelfde dader. Niemand raakt gewond. De politie doet onderzoek naar het motief en wil uiteraard graag weten wie de man is die op de beelden is te zien.

Op maandagochtend 18 januari rond 2.15 uur vuurt de waarschijnlijk linkshandige schutter kogels af op Tadim Grill en de woning erboven, aan de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg. Op dinsdagochtend 19 januari wordt het cateringbedrijf van de familie aan de Abraham van Stolkweg omstreeks 2.30 uur beschoten. De persoon die dan binnen is blijft ongedeerd.

Op donderdagmorgen 20 januari om ongeveer 2.15 uur en op zaterdagmorgen 23 januari om circa 4.00 uur is een huis aan de Charactostraat in de Capelse wijk Fascinatio het doelwit. Niemand is daar dan aanwezig. De politie verzoekt mensen die iets hebben gezien of beeldmateriaal hebben zich te melden.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.